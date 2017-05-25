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竹縣文化局端午休館2天 民歌演唱會照常舉行

2017-05-25  14:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕端午連假想到新竹縣政府文化局參觀或看書的朋友注意囉！在4天連假期間，文化局27日、28日正常開館，29日、30日全局含圖書館自修室休館，31日上班日開館。

但文化局也強調，已排定29日下午2點半在演藝廳舉辦的「藉音符傳遞我們的孝行」公益民歌演唱會，會場票券已全數送出，將如期如時舉行，請先前索票的民眾屆時持票入場欣賞。

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  • 端午連假，新竹縣政府文化局在29日、30日休館。（新竹縣文化局提供）

    端午連假，新竹縣政府文化局在29日、30日休館。（新竹縣文化局提供）

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