竹縣文化局端午休館2天 民歌演唱會照常舉行

2017-05-25 14:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕端午連假想到新竹縣政府文化局參觀或看書的朋友注意囉！在4天連假期間，文化局27日、28日正常開館，29日、30日全局含圖書館自修室休館，31日上班日開館。

但文化局也強調，已排定29日下午2點半在演藝廳舉辦的「藉音符傳遞我們的孝行」公益民歌演唱會，會場票券已全數送出，將如期如時舉行，請先前索票的民眾屆時持票入場欣賞。