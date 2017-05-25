| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

海大辦畢業路跑 跑步巡禮校園

2017-05-25  14:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕又到了鳳凰花開、驪歌初唱的時刻，國立台灣海洋大學畢業生聯合會特別在25日在校園舉辦「2017 NTOU RUN畢業路跑」活動，反應相當熱烈，雖然天空下起細雨，但是參加的同學熱情不減，跑得很開心，在歡樂的氣氛中完成校園巡禮。

雖然今天早上飄著小雨，但仍澆不熄同學的熱情，清晨5點不到，育樂館前就已經聚集了許多參加路跑的同學，經過暖身後，在5點半正式起跑，從育樂館出發，沿著圖書館、夢泉、女生宿舍、紅樓到祥豐校區，經過黃槿公園、郵局出濱海校門，接著轉進舊北寧路到運動場、體育館、活動中心，再回到男三女二舍、男二舍、勇泉、游泳池、延平技術大樓，經歷校園中重要景點，繞校園一週。

河海工程系王柏鈞同學說，畢業路跑活動的目的不在競賽，比誰跑得快，而是為了讓大家留下美好的回憶，分為3公里及8公里兩組，讓所有參加的同學能夠歡樂揮灑汗水，跑得更健康更快樂。

廣告
  • 國立台灣海洋大學畢聯會25日在校園舉辦「2017 NTOU RUN畢業路跑」活動，反應相當熱烈，雖然天空不時下起細雨，但是參加的同學熱情不減，跑得很開心。（海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學畢聯會25日在校園舉辦「2017 NTOU RUN畢業路跑」活動，反應相當熱烈，雖然天空不時下起細雨，但是參加的同學熱情不減，跑得很開心。（海洋大學提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：海大辦畢業路跑 跑步巡禮校園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.