海大辦畢業路跑 跑步巡禮校園
2017-05-25 14:03
〔記者俞肇福／基隆報導〕又到了鳳凰花開、驪歌初唱的時刻，國立台灣海洋大學畢業生聯合會特別在25日在校園舉辦「2017 NTOU RUN畢業路跑」活動，反應相當熱烈，雖然天空下起細雨，但是參加的同學熱情不減，跑得很開心，在歡樂的氣氛中完成校園巡禮。
雖然今天早上飄著小雨，但仍澆不熄同學的熱情，清晨5點不到，育樂館前就已經聚集了許多參加路跑的同學，經過暖身後，在5點半正式起跑，從育樂館出發，沿著圖書館、夢泉、女生宿舍、紅樓到祥豐校區，經過黃槿公園、郵局出濱海校門，接著轉進舊北寧路到運動場、體育館、活動中心，再回到男三女二舍、男二舍、勇泉、游泳池、延平技術大樓，經歷校園中重要景點，繞校園一週。
河海工程系王柏鈞同學說，畢業路跑活動的目的不在競賽，比誰跑得快，而是為了讓大家留下美好的回憶，分為3公里及8公里兩組，讓所有參加的同學能夠歡樂揮灑汗水，跑得更健康更快樂。
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