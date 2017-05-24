花蓮順興行混進口糯米？ 農糧署：證實均為國產米

農糧署檢驗證實，花蓮順興行生產長糯米，均為國產米，可安心食用。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-05-24 22:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕上週有民眾向本報爆料，在花蓮購買順興行生產的長糯米，疑似有藥水味且有摻入不知名品種米，恐有混充進口米之嫌？經過農糧署多日抽驗，確認該行販售之長糯米均為國產品，鑑定40粒米中，34粒為台中秈糯2號，另6粒為國產地方種秈糯，都符合國家標準，民眾可以安心選購。。

農糧署17日接獲民眾檢舉後，立即到花蓮賣場抽購樣本，並至業者營業處所訪查其原料來源及流向，將長糯米檢體送交台大等單位檢驗DNA。根據檢驗結果，鑑定40粒米中34粒為台中秈糯2號、6粒為國產地方種秈糯，品質均符合國家標準，另其所用原料（宏元碾米廠及榮利碾米廠供應）經抽驗亦無混摻進口米。

農糧署糧食產業組長林傳琦表示，上週接獲通報，檢驗了民眾提供樣本，與賣場抽購樣本，每包鑑定每40粒米中，有33～34粒米為台中秈糯2號，其餘6~7粒米也為國內地方種糯米，當時查不出品種，可能是長期雜交造成的差異，若食檢所無建檔，就有可能判讀不出來，他也說，其實水稻雜交率有3～5％天然雜交率，經過DNA仍查得出原始品種。

林傳琦也說，檢舉者表示有藥水味，經查樣本，並無特殊異味，為糯米正常氣味，可能是包裝袋所致，每人嗅覺感官有異。

莊姓業者表示，感謝終於還我清白，但下架的貨品已來不及補上，但也表示絕對支持揪出不法商家，自己賣米數十年兢兢業業，可受公評，但覺得爆料的張小姐應該出來道歉，還我清譽，否則不排除提告，也痛責同業栽贓行為。

農糧署表示，全國四區分署每月均至各縣市實體商店及網路商店針對市售食米進行抽檢，檢驗項目包括標示、品質規格與品種的符合性等，並逐批於該署網站公布抽檢結果，倘有違反糧食標示規定，依糧食管理法查處。農糧署說，若摻混進口米銷售，其年營業額達100萬元以上者，廠商每項產品裁處200萬元罰鍰；該署呼籲業者誠實標示，以維護自身商譽並確保消費者權益。