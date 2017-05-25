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學會這一招 大聊八卦也不怕！
2017-05-25 07:30
〔記者張嘉渝／台北報導〕「剛才有個『把條』『勞點』。」走進美容院，聽到美髮師之間的對話，總是讓人有聽沒有懂？
金牌全方位教育集團國文老師陳顥表示，各行業出於維護利益、協調人際的需要、確認彼此身分，或有不能在光天化日下講的事情，而創造、使用某些特定語言，包括美髮、當鋪、警察、算命圈都有自己的市語（又稱行話），且各地行話未必相同。以美髮業為例，「把條」意指男性、「勞點」意指熟客，因此整句話意指「剛才有個男性的老顧客。」（詳見附表）
所謂密語，可指同行之間的對話，但好友相聚，想要大聊是非八卦時，更可使用秘密說話法，讓別人有聽沒有懂！自由時報週末生活版特別請老師分享幾招。例如「哩哩語」，即在每個字的後面加1個「哩」字，例如把「紅燒翅膀，我喜歡吃。」變成「紅哩燒哩翅哩膀哩，我哩喜哩歡哩吃哩。」或把每個字的韻腳變成「ㄠ」韻，例如把「如果現在不吃，以後沒機會再吃。」變成「饒搞笑造報超，咬號毛交號造超。」保證讓其他人聽得一頭霧水，隔牆有耳也不怕！
【想知道更多密語的說法？敬請鎖定2017.05.27週六的週末生活版！】
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