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台鐵畸形班表 工會籲勞動部介入調查
2017-05-24 17:33
台鐵工會到勞動部前舉行「台鐵班表仍違法，勞動部檢討沒？」記者會，會中表示勞動部應介入各地勞檢協助調查，並公布台鐵工時全台勞檢結果。（記者王藝菘攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕台鐵產業工會今年春節發起依法休假，台鐵事後開鍘，235人遭記一大過、6人兩小過、90人一小過。台鐵產業工會批評，台鐵懲處勞工的速度很快，但對改善勞工的勞動條件卻毫無作為。
日前工會針對被懲處一事向勞動部提出裁決，今天上午召開第3次調查庭，台鐵產業工會也赴勞動部參與並舉行記者會。工會指出，台鐵長期以連續休息24小時視為休息一日，而非以一個歷日排定休假，造成勞工1年365日，每天都必須上班，處於過勞的風險中。
勞動部過去曾以一份函釋，賦予台鐵實施「日夜班」的排班方式，引發台鐵產業工會抗爭，立委林淑芬日前踢爆，這份函釋早已失效，勞動部卻仍堅持合法，根本於法無據。
工會批評，勞動部長林美珠曾說將檢討台鐵班表，但至今已過2個月，勞動部檢討的承諾無任何進度，這次的裁決案如何審理，全台勞工都在看，盼勞動部公正審理，促進台鐵工時改革，並於10天內盡速公布全台勞檢結果。
台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，工會已陸續向各縣市的勞動主管機關提出勞檢申請，但各縣市調查結果不一，讓勞工無所適從。她呼籲，勞動部應該積極介入，保障台鐵勞工的勞動條件。
勞動部勞動條件司司長謝倩蒨說明，勞基法第36條所稱的「一日」，原則上就是指「0時至24時」，但是若實施輪班制的產業，可以「連續24小時」為一日；不過她仍呼籲，雇主仍應考量勞工身心健康，給予完整曆日才能讓勞工充分休息。
今天上午舉行第3次調查庭，裁決結果預計6月底前出爐。
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