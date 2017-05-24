遮擋淡水夕照飽受争議 淡江大橋開發案環評通過

2017-05-24 17:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕因為遮擋絕美夕陽飽受爭議的淡江大橋開發案，今送環評大會審議，公路總局在這次變更中，除變更橋體設計，將原本設計的鑽石雙塔橋型變更為單塔斜張橋，也規劃在淡水端的環形匝道新增橋樑管理中心。會場支持與反對民眾各半，但在經過環評委員討論確認後，決定依照初審小組意見，裁定此案通過。

淡江大橋開發案早在1999年時就通過環評，因可能遮擋著名的淡水夕照美景引發各界討論。開發單位交通部公路總局指出，淡江大橋可以提供台北港及淡海新市鎮聯外道路，也可改善關渡大橋交通。目前第一、二標工程已經施工中，第三標主橋體工程則經由國際競圖產生橋體規劃，但昨天才因無廠商投標而流標。

公路總局提出的變更包括新增橋梁管理中心，以加強監控及緊急應變之用，並以綠建築標準處理；在主橋橋型也改為單塔斜張橋，將兼具輕軌共構、自行車道等交通功能，並對景觀影響更低；且整體挖掘土石數量也從56.3萬方減至51.6萬方，將提供台北港、公共工程使用，或由合法土資場進行處理。

現場支持與反對民眾各半，支持民眾指出，淡水居民長期以來忍受交通問題，淡江大橋的興建對緊急救護、人流車流的紓解，甚至是核電廠發生事故時的撤離，都很有幫助。不過反對民眾則認為，已經花掉100多億，且是通往八里，而不是通往台北市，質疑經濟效益何在，且解決壅塞也可以拓寬台二乙線進行，淡江大橋爭議已經又歷經9年，環境差異變大，應該重做環評。