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圓吻鯝魚溯溪產卵大爆發 全世界只龍潭湖看得到

2017-05-24  16:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪龍潭湖圓吻鯝魚，出現今年首批溯溪產卵景象，農委會主委林聰賢前往了解鯝魚生態，並與新北、桃園及宜蘭執行農村再生及生態保育有成的社區理事長進行座談，訂定生態綠皮書，他呼籲，全國農村可以透過農村再生的政策振興，但農村再生要成功不能僅靠政府資源，還需要各社區人力的投入。

農委會79年出版的「野生調查手冊」記載，已絕種的圓吻鯝魚在龍潭湖域被發現，每年端午節前後都會溯溪「產卵」，成為奇觀。圓吻鯝魚俗稱「鯁仔魚」，是台灣原生魚種，分布在淡水河系及宜蘭地區河系湖沼，曾被認為不敵外來種而消失。

林聰賢今先與各社區代表座談，再聽取各社區的農村再生成果簡報，最後前往龍潭湖鯝魚生態園區，了解鯝魚洄游的生態，立委陳歐珀、員山鄉長江永和全程陪同，由龍潭社區發展協會理事長李志文解說。李志文表示，第1批溯溪的鯝魚只是先鋒部隊，還不到後續數量的百分之一，魚平常生活在湖的底部，端午節前夕因湖的水溫提高，就開始溯溪產卵。

「全世界只有龍潭湖看得到鯝魚溯溪產卵！」李志文說，圓吻鯝魚數量稀少，能有完善的環境，讓民眾看到鯝魚溯溪的，目前只有龍潭湖，預計明後兩天魚溯溪的數量會大爆發，為期約3天，第3天魚群回到湖底，就不會再有這樣的奇景。

林聰賢說，龍潭社區是全台農村再生、發展永續生態農業的典範之一，社區居民共同保護的鯝魚溯溪生態更是世界奇景，值得其他社區參考學習，農委會將與各社區訂定生態綠皮書，期許更多人願意投入社區工作，讓農業邁向永續，達到推動中央推動的新農業政策的目標。

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  • 龍潭湖風景區的鯝魚溯溪產卵，全世界僅台灣看得到。（記者林敬倫攝）

    龍潭湖風景區的鯝魚溯溪產卵，全世界僅台灣看得到。（記者林敬倫攝）

  • 鯝魚是台灣原生魚種，只有龍潭湖風景區看得到魚群溯溪產卵生態。（記者林敬倫攝）

    鯝魚是台灣原生魚種，只有龍潭湖風景區看得到魚群溯溪產卵生態。（記者林敬倫攝）

  • 農委會主委林聰賢（左3）前往龍潭湖鯝魚生態園區，了解鯝魚洄游的生態。（記者林敬倫攝）

    農委會主委林聰賢（左3）前往龍潭湖鯝魚生態園區，了解鯝魚洄游的生態。（記者林敬倫攝）

  • 農委會主委林聰賢 （右1）與各社區代表座談，聽取各社區的農村再生成果簡報。（記者林敬倫攝）

    農委會主委林聰賢 （右1）與各社區代表座談，聽取各社區的農村再生成果簡報。（記者林敬倫攝）

  • 農委會主委林聰賢林聰賢呼籲，全國農村可以透過農村再生的政策振興，但農再要成功不能僅靠政府資源，還需要各社區人力的投入。（記者林敬倫攝）

    農委會主委林聰賢林聰賢呼籲，全國農村可以透過農村再生的政策振興，但農再要成功不能僅靠政府資源，還需要各社區人力的投入。（記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 原生魚種 溯溪產卵 鯁仔魚 鯝魚
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