烏龜出沒 慢行！基隆內寮濕地前標誌好特別

2017-05-24 15:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆安樂區內竂濕地有台灣原生種斑龜，產卵時趴趴走尋找適當棲地，1個多月前有隻母龜被車輛輾死，讓濕地志工心痛，內竂里辦公處和安樂區公所最近在內寮濕地前，豎立獨一無二的「烏龜標誌」，提醒民眾減速慢行，保護趴趴走的斑龜。

基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，2009年左右陸續有原生種斑龜在內寮濕地生活，現在經常可見的有5、6隻左右。

市議員洪森永和內寮里長陳玉慧說，每年氣溫回暖的春末夏初，進入斑龜的產卵期，從4月延續至6月，母龜就會趴趴走，尋找適合產卵的處所，濕地志工們發現，濕地邊有個沙坑，是母龜產卵地點之一，因此，今年4月初開始，志工輪流在沙坑做土壤溫度與溼度調查記錄，為斑龜的繁殖留下一些記錄。

不料4月中，有隻母龜在找尋產卵地點、橫越馬路時被車輛輾斃，志工在破碎的龜殼下發現有卵時，相當難過。

沈錦豐說，斑龜在台灣雖然是普遍的本土澤龜，但在IUCN國際自然保育聯盟是列為瀕臨絕種的保育類動物，且近年來因遭外來種的巴西龜威脅而逐漸減少趨勢，如果不注意有可能越來越少。

在志工爭取下，里辦公處和安樂區公所最近在濕地前、武隆街113巷口，豎立「烏龜出沒 車輛慢行」標誌，提醒駕駛經過時放慢車速，保護趴趴走的斑龜，民眾看了覺得相當有趣。