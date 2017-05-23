保健》讓減肥更有效 早晨做有氧運動燃脂效果特別佳

早晨做有氧運動，燃脂效果特別佳。（法新社）

2017-05-23 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕很多人為了追求心中的完美體態，會從有氧運動、重量訓練著手。如果運動搭配適當的時間和食物，就會更有效率，早晨就很適合做有氧運動，燃脂效果特別佳。

據《華人健康網》報導，一天的早晨適合做有氧運動，這時候一般人精神狀態都不錯，加上晨起空腹、血糖較低，運動會啟動糖質新生生化反應，可以達到最好的燃脂效果。不過如果早晨就要進行高強度運動，建議先吃一些食物，運動過程中也最好攜帶點心，否則可能會發生血糖過低的風險。此外，假如早上運動過於激烈，有可能造成肌肉流失。

報導也指出，在運動完30分鐘到1小時內吃下的蛋白質和糖分會很快就被代謝、遞補運動散失的熱量，也較不易囤積脂肪。因此在做完阻力訓練後立刻吃主餐，具有最好的增肌效果。運動後可以適度補充豆腐、雞胸肉，或是喝一杯無糖豆漿，這些都有助肌肉生成與修復。

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