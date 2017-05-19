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當膩痴肥魯蛇！澳洲胖男瘋狂健身 蛻變刺青型男

傑弗瑞斯因為不滿從沒交過女朋友而投入健身，現在變型男。（圖擷自臉書）

2017-05-19  23:22

〔即時新聞／綜合報導〕雖說「人不可貌相」，但社會上仍有很多人會以貌取人。澳洲一位體重破百的胖男就因為不滿從沒交過女朋友而投入健身，現在不只甩肉成功，還變成有自信的壯碩型男。

綜合外媒報導，27歲男子傑弗瑞斯（Michael Jeffries）過去天天狂吃又喝酒，體重重達107公斤。由於他從沒交過女朋友、而且每次前往朋友聚會時都無法攜女伴，因此痛下決心要甩肉。他在健身4年後成功減重27公斤，變成體重80公斤的壯男。

然而在傑弗瑞斯的腹部仍留有肥胖紋以及過去肥胖時的肚子肉，他為了美觀決定花20多萬元去做腹部除皺手術。在做完手術消除肚子肉、和過去的肥胖告別後，傑弗瑞斯開心表示，他感受到從未有過的自信心。

現在傑弗瑞斯仍打算繼續投入健身，讓自己的肌肉變更多，最後在感情方面成功達陣。

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  • 傑弗瑞斯過去體重破百。（圖擷自臉書）

    傑弗瑞斯過去體重破百。（圖擷自臉書）

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