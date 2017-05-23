您的房屋稅率是多少？ 別讓權利睡著嚕

2017-05-23 22:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕您的房屋稅率是多少？新竹縣政府稅捐局長彭惠珠說，每人都有3間以內的房子可以採計「自用住宅」1.2％計稅。這個權利不管個人名下有多少房產、這些房產分布在哪些縣市，每個人都可以自行挑選3戶以內提出申請。多房產者的第4戶以上房屋稅，才須另依法採計其他稅率。她提醒鄉親，別讓自己的權利睡著了。

彭惠珠說，這個優惠稅率的資格條件有3：首先這3間以內的房子都沒有出租。其次這3間以內的房子是用自己或配偶或直系親屬「實際居住」使用，但不問戶籍是不是在這些房子所在縣市。最後就是「本人、配偶及未成年子女，全國持有戶數合計3戶以內」。符合前述3個條件，就可以提出申請。

她說，房屋稅是按月課徵，鄉親如果在當月15日以前向稅捐局提出前述申請，當月就可以改按1.2％的稅率計稅，15日以後申請者則要等到下1個月才能改課這個優惠稅率。

彭惠珠說，這個權利是每個國人都享有的。縱使個人房產雄厚者，也可以挑其中3間適用，第4間以上的房屋稅，再由個人通盤評估後，採計其他不同的稅率接受課稅。

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