五洲盃調酒及托盤賽 大成餐飲科獲2金4銀3銅

2017-05-23 20:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾大成商工參加五洲盃調酒及托盤大賽，拿下了2金4銀3銅；其中餐旅科廖伯清、張沛珍在高職托盤組中擊敗220位選手，拿下全國第一的2面金牌。

五洲盃調酒及托盤大賽分為調酒、托盤、侍酒師，除金牌獎外，沈怡珊、吳泠潔在口感侍酒師拿下2面銀牌獎；口感與技術總積分沈怡珊、吳泠潔再次拿下全國第二名銀牌獎；蕭彩翎、王雅羚在技藝侍酒師中，拿下2面銅牌獎；廖伯清在高中職傳統調酒組拿下1面銅牌獎。

禮賓社學生為準備比賽，除放學後練習到晚上外，假日也回校苦練技巧。學生吳泠潔說，今年五洲盃調酒及托盤比賽，比賽新增侍酒師組別，讓侍酒師選手們選取不同紅酒來搭配適合的餐餚，但在訓練過程中開軟木塞時常斷裂，讓她一度想放棄，但在老師們的鼓勵下不斷加倍練習，終於拿下好成績。

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