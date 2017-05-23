吸管塞海龜鼻 海鳥肚裡有打火機 環署籲正視海洋垃圾

2017-05-23 19:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕海龜鼻子被吸管塞住，取出過程痛得流淚又流血令人心疼，海洋生物吃下各式垃圾更是時有所聞，目前全世界海洋中有1億5千萬公噸，估計2050年時海裡的塑膠垃圾將比魚還多。為響應每年6月8日世界海洋日，環保署串聯19縣市於6月4日辦理相關活動，將進行28年來首次潛水下海清除垃圾，讓民眾了解環境慘狀。

前年擱淺於嘉義海域的抹香鯨，因肚裡充滿漁網與塑膠袋而無法進食，照片一出令人震驚，但這只是冰山一角；死去海鳥中肚裡竟都是寶特瓶蓋、甚至還有打火機，也引發議論；更有動物因為被漁網纏住而死亡、被塑膠困住而發育畸形，各種生態亂象不勝枚舉，也顯現出海洋生態遭破壞的危機。

世界海洋日（World Oceans Day）概念首次提出，是在1992年在巴西里約熱內盧召開的「聯合國環境與發展會議」上，聯合國在2008年12月5日第63屆聯合國大會通過第111號決議，指定6月8日為「世界海洋日」，自2009年起列入官方正式節日，而台灣辦理淨海活動，則可回溯到1989年時「海豹計畫」，距今已28年。

台灣海洋日活動將以「限塑、減塑、無塑」為主軸，除結合潛水協會下海清除海底垃圾，讓民眾了解海底垃圾清除困難度；也號召「環保艦隊」落實船舶廢棄物攜回清理行動，並設置贈品兌換機制；更從海洋環境教育著手呼應並推行「環保艦隊」協助清理海洋垃圾可獲獎勵，以及海洋環境教育相關活動，提醒民眾珍惜海洋環境的重要。

環保署也提醒當天各縣市在活動現場都會提供一組QR CODE，只要是「環保集點」的會員，掃描之後，即可獲得5000點數，相當於可折抵50元的綠色消費，鼓勵民眾踴躍參與守護海洋的活動。詳細活動可粉絲專頁查詢。