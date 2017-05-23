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梅雨鋒面挹注 南部水情狀況緩解

梅雨鋒面挹注，高屏溪河川流量回升。（記者黃旭磊攝）

2017-05-23  17:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕4月中旬起梅雨鋒面挹注，高雄高屏溪河川流量回升，嘉義蘭潭仁義潭水庫、台南南化水庫等蓄水低地區蓄存量也提升，不過，水情燈號仍維持第1階段限水之黃燈。

南區水資源局統計，本月仁義潭及南化水庫集水區降雨量分別為50及107毫米，累積進水量超過240萬噸及1800萬噸，而高屏溪河川流量也回升到每秒36立方公尺以上，相較於4月份旱象已紓解。

中央氣象局估計，未來2週仍有鋒面帶來降雨，東半部有局部短暫陣雨，西半部則在有午後局部短暫雷陣雨，各地降雨機率增加。

南區水資源局長黃世偉說，未來降雨情況不明，仍以保守態度因應，高雄、台南及嘉義地區維持第1階段限水，亦即夜間11點到隔天清晨6點減壓供水，而時序進入年度豐水期， 預計持續有進水機會，呼籲民眾有水當思無水之苦，節約用水。

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