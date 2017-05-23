盜獵致7成食蛇龜消失 日月光與興大籲重視保育
2017-05-23 16:27
〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是世界烏龜日，但許多種類烏龜已經瀕臨絕種，例如台灣唯一的陸棲性淡水龜－食蛇龜，7成族群已經消失，中興大學食蛇龜保育團隊及日月光文教基金會，共同呼籲保育食蛇龜，將藉由環境教育、推廣友善耕作等方式，帶給民眾保護動物的觀念。
中興大學食蛇龜保育團隊副教授吳聲海表示，食蛇龜是台灣唯一的陸棲性淡水龜，也是台灣珍貴稀有保育類野生動物之一，曾廣泛分布於全島海拔1000公尺以下的淺山區域，由於其分布與人類活動區域高度重疊，棲息環境因開發而逐漸消失，使食蛇龜生存漸受威脅，然而近年食蛇龜面臨的最大危機，卻是人為商業炒作、盜獵及走私，導致野外數量大幅下降，保守估計7成以上的族群量已消失。
保育專員廖珠宏說，根據聯合國最新報告，全球受盜獵威脅最嚴重的龜鱉動物包括，食蛇龜、安哥洛卡陸龜、羅地島長頸龜等3種，而國內食蛇龜近10年走私查獲數量已破上萬隻，由於盜獵走私的過程對動物造成極大壓迫與傷害，被查獲時多數個體健康狀況極差，常有脫水、皮膚及甲殼外傷、內出血等症狀，死亡率極高，而倖存的食蛇龜更需數月才能逐漸恢復。
國內首個大筆贊助保育食蛇龜相關活動的日月光，自2016年起已贊助達370萬，後續更將與保育團隊合作，積極走訪偏鄉校園及社區，藉由環境教育、推廣友善耕作等方式，讓居民認同野生動物保護的核心理念，進而讓社區居民成為守護食蛇龜及山林環境的主要力量，為食蛇龜留存生存空間。
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