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雷雨胞發展 山區、東部注意午後雷陣雨！

山區、東部注意午後雷陣雨！（圖擷取自天氣即時預報）

2017-05-23  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕午後雷雨胞發展，山區、東部注意午後雷陣雨！

天氣即時預報在臉書上提醒，午後雷雨胞正在發展，配合氣流，雷雨胞將往「東～東北」擴散，西半部地區不受影響，東部、全台山區注意午後雷陣雨，雨下完，晚上天氣將又轉好。

天氣即時預報說，下次天氣變化將落在週三下半天到週四，一波梅雨鋒面通過台灣，屆時全台都將轉為陣雨。

至於端午連假，天氣即時預報說，屆時鋒面「暫時離開台灣」，各地將轉為「好天氣為主」，但有水氣進入時還是可能有陣雨，提醒民眾還是要帶雨具備用。

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