| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
演唱會爆炸後 倫敦巴士站尋獲可疑包裹 澎科大校園驚傳凶殺案 男僑生身負3刀送醫 死亡再攀升！亞莉安娜演唱會爆炸增至22死、59傷
 首頁 > 生活

醫病》頭痛勿輕忽 恐是顱內動脈瘤作祟

2017-05-23  14:22

〔記者陳燦坤／雲林報導〕頭痛宛如五雷轟頂千萬不要大意，經常熬夜的許姓男子與沒有不良嗜好的范姓婦人頭疼欲裂，經腦部斷層掃描檢查，赫然發現罹患顱內動脈瘤，幸好及時手術挽回健康。

范姓婦人今天回到北港媽祖醫院，贈花感謝醫生巫智穎治好她一年多來的頭疼毛病，范姓婦人之前感到身體不適，剛開始僅頸部痠痛，因從事家禽屠宰業，她僅當成是工作疲累引起，直到5天前嚴重頭疼，幾乎痛到要躺在地上打滾，家人緊急送醫，透過電腦斷層掃描，發現是腦部長出一顆顱內動脈瘤，經開刀切除症狀總算根治。

巫智穎表示，平日有抽菸、酗酒或熬夜等習慣的民眾極易造成顱內動脈血管壁病變，形成顱內動脈瘤，之前一位求診的許姓男子平日抽菸且熬夜，體格健壯的他竟無端痛到昏到送醫，原來是顱內動脈瘤破裂，幸好及時手術撿回一命，顱內動脈瘤產生除與生活作息有關，遺傳也是原因之一，巫智穎提醒民眾若家族成員有2人以上罹患顱內動脈瘤就必須留意。

廣告
  • 罹患顱內動脈瘤的范姓婦人（左二）今贈花感謝醫師巫智穎治好她的頭痛症狀。（記者陳燦坤攝）

    罹患顱內動脈瘤的范姓婦人（左二）今贈花感謝醫師巫智穎治好她的頭痛症狀。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北港媽祖醫院 頭痛 顱內動脈瘤
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：醫病》頭痛勿輕忽 恐是顱內動脈瘤作祟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.