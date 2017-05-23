醫病》頭痛勿輕忽 恐是顱內動脈瘤作祟

2017-05-23 14:22

〔記者陳燦坤／雲林報導〕頭痛宛如五雷轟頂千萬不要大意，經常熬夜的許姓男子與沒有不良嗜好的范姓婦人頭疼欲裂，經腦部斷層掃描檢查，赫然發現罹患顱內動脈瘤，幸好及時手術挽回健康。

范姓婦人今天回到北港媽祖醫院，贈花感謝醫生巫智穎治好她一年多來的頭疼毛病，范姓婦人之前感到身體不適，剛開始僅頸部痠痛，因從事家禽屠宰業，她僅當成是工作疲累引起，直到5天前嚴重頭疼，幾乎痛到要躺在地上打滾，家人緊急送醫，透過電腦斷層掃描，發現是腦部長出一顆顱內動脈瘤，經開刀切除症狀總算根治。

巫智穎表示，平日有抽菸、酗酒或熬夜等習慣的民眾極易造成顱內動脈血管壁病變，形成顱內動脈瘤，之前一位求診的許姓男子平日抽菸且熬夜，體格健壯的他竟無端痛到昏到送醫，原來是顱內動脈瘤破裂，幸好及時手術撿回一命，顱內動脈瘤產生除與生活作息有關，遺傳也是原因之一，巫智穎提醒民眾若家族成員有2人以上罹患顱內動脈瘤就必須留意。