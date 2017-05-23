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新豐鄉產業道路屢遭倒垃圾 村長籲揪「兇手」

2017-05-23  12:48

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉重興村新庄子產業道路，尖峰時段車流量大，近2個月卻接二連三遭亂倒垃圾，大剌剌地丟在路邊，連豎立的警告牌也遭拆走，村長曾援智無奈怒喊「嘜擱丢啦！」也籲請大家幫忙揪出「兇手」，一起來守護家園環境。

曾援智表示，這條新庄子產業道路，連結萃豐大道往來台1線，為新竹工業區上班族的替代路線，因此尖峰時段車多；但最近2個月，在新庄子公墓路段的路燈下方，卻接二連三遭亂倒家庭生活垃圾，他才商請公所清潔隊協助清理完畢，昨天一早卻又驚見一堆垃圾包，讓行經用路人聞臭，影響環境衛生及市容觀瞻。

曾援智說，由於公墓一帶入夜後少有人車，研判應是有心人趁夜偷倒，用小貨車載來一車斗垃圾，倒了就跑；他曾在該處豎立「請勿亂倒廢棄物、否則可依法告發」的警示牌，現在連告示都被拆走，可惡又囂張。

清潔隊長曾德生表示，適逢焚化廠歲修，近兩個月垃圾暫時堆置掩埋場，但清潔隊仍正常清運家戶垃圾，不明白為何亂倒？今日將請隊員抽空清理垃圾，並將從垃圾包中尋找線索追查來源，也將偕同村長報警查緝。

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  • 新竹縣新豐鄉重興村新庄子產業道路，近2個月接二連三遭亂倒垃圾，連豎立的警告牌也遭拆走，村長曾援智無奈大嘆「嘜擱丟啦！」（曾援智提供）

    新竹縣新豐鄉重興村新庄子產業道路，近2個月接二連三遭亂倒垃圾，連豎立的警告牌也遭拆走，村長曾援智無奈大嘆「嘜擱丟啦！」（曾援智提供）

  • 新竹縣新豐鄉重興村新庄子產業道路遭亂倒垃圾。（曾援智提供）

    新竹縣新豐鄉重興村新庄子產業道路遭亂倒垃圾。（曾援智提供）

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