一家6口5殘障 高職生：我家人很可愛！

台東高商學生潘明皓（中）獲總統教育獎，教務主任陳姿妤（右）及學務主任徐德治讚譽有加。（記者黃明堂攝）

2017-05-23 12:09

［記者黃明堂／台東報導］台東高商學生潘明皓生長在一個特殊家庭，一家6口有肢障、智障、啞巴，只有他肢體和智能正常。但他不認為自己生長在逆境，反而覺得家人們很可愛，很善良，親恩滿溢，感覺很幸福。

潘明皓是今年總統教育獎得主，教務主任陳姿妤說，明皓被學校推薦表場，竟說：「這只是家人之間的愛，這樣也能被表揚喔？」這句話讓她快掉下眼淚！

在一般人眼中，潘家逆境已到窮盡！明皓的媽媽讀國中時認識了菸酒毒都來的男人，她也染毒以致精神及智能都出問題，生下了明皓及弟弟後，男的也跑了。回到娘家，明誥的外祖父是肢障，外祖母是中度智障，舅舅重度智障，弟弟也中度智障且不會說話，都有殘障手冊。

潘明皓說，從小承受外界異樣眼光，其實，他享有的愛不比別人少。小時候是一跛一跛的外祖父牽著他小手上學，外婆則是推著破車撿破爛，家裡堆得像垃圾場，等著變現金，也撿別人丟棄的蔬果，變成餐桌佳餚。他說，這樣既不怕沒錢，也不會挨餓！

在他眼中，傻外婆不只能幹，也是最聰明又勇敢的阿嬤！小時候跟著外婆撿破爛，他被一群屁孩帶到無人角落嘲笑又拳打腳踢，外婆扯破喉嚨發威，嚇跑了屁孩，阿嬤是她最堅強的後盾。

潘明皓就讀東商觀光科，除了在學業及證照上努力，也參加志工社，擔任副社長，除了校園服務，也到養護之家陪老人，將從家人承受的愛，回饋給需要幫助的人。

潘明皓說，這個家庭裡，家人們不聰明，心地十分善良，有的不會說話，行為卻很窩心，每一位都豐富了他的生命，教會了他的人生課題。

很多同齡的青年對現狀及未來還一片茫然，他卻已有清楚規畫。潘明皓要先從軍來擔負家計，考量到若讀軍官學校，在學期間月領只有1萬多元，所以決定7月直接投身志願役士兵，可月領3萬多元，服役過程再進修朝軍官邁進。

他也打算從軍之餘就讀大學特教系，有朝一日當特教老師，把自己生活在特殊家庭的經驗，教育需要幫助的孩子們。