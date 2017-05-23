不怕中國封鎖WHO 台大公衛爭入美要與哈佛並列
〔記者吳柏軒、陳炳宏／台北報導〕中國百般阻饒台灣加入WHO（世界衛生組織），但台灣公衛領域表現早受世界肯定，如台大公共衛生學院今年6月可望通過美國公共衛生教育委員會（CEPH）的公共衛生教育評鑑，加入世界頂尖公衛教育一環，與哈佛大學、耶魯大學等名校共列，成為亞洲首例。
台大指出，CEPH是美國教育部認可的獨立機構，1947年成立，目標為建立公衛學程的統一認證與申請，確保公衛教育品質，台大則是2006年起就籌畫並申請，一旦通過，便可與美國哈佛大學、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等名校並列。
台大公衛學院長陳為堅說，全球對公衛領域有興趣的學生，都透過CEPH的聯合申請系統，台大將與美國名校並列，學生推薦信也會在各校互通共用，等同與國際頂尖公衛領域接軌，而CEPH在今年5月已派人訪查台大，評鑑大致過關，待6月會員大會通過台大即可正式加入。
另，WHO因政治因素排擠台灣，今年的大會（WHA）還禁止台灣加入，對此陳為堅指出，公衛有2特點，第一是要透過組織力量，來避免疾病、促進健康，第二則是不分國家、階級來追求全世界每一個人的健康，不論何種理由，台灣都該加入。
陳為堅還說，台灣曾受世界的援助消除瘧疾，但多年來台灣已有能力反饋，且全球化趨勢要避免對健康有害的計畫，不僅聯合國會員國要參加，甚至連沒有政府組織的地方，WHO也都會想盡辦法蒐集當地資料，想不透台灣2300多萬人口、醫療水準高，卻偏偏被獨漏，實在沒道理。
陳為堅表示，台灣早已循NGO（非營利組織）模式突破中國的WHO封鎖，如世界醫學會就歸屬WHO底下，去年便由台灣舉辦年會，但台灣最好還是正名加入WHO，避免各NGO會議紊亂，名稱出錯、統計出包等，過去民間打先鋒，如今政府該思索如何用「台灣」名義成為WHO正式會員。
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