| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
戶外教學泳課上岸突昏倒 9歲童無生命跡象送醫 區間震盪 新台幣中午暫收30.12元
 首頁 > 生活

不怕中國封鎖WHO 台大公衛爭入美要與哈佛並列

2017-05-23  11:22

〔記者吳柏軒、陳炳宏／台北報導〕中國百般阻饒台灣加入WHO（世界衛生組織），但台灣公衛領域表現早受世界肯定，如台大公共衛生學院今年6月可望通過美國公共衛生教育委員會（CEPH）的公共衛生教育評鑑，加入世界頂尖公衛教育一環，與哈佛大學、耶魯大學等名校共列，成為亞洲首例。

台大指出，CEPH是美國教育部認可的獨立機構，1947年成立，目標為建立公衛學程的統一認證與申請，確保公衛教育品質，台大則是2006年起就籌畫並申請，一旦通過，便可與美國哈佛大學、耶魯大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等名校並列。

台大公衛學院長陳為堅說，全球對公衛領域有興趣的學生，都透過CEPH的聯合申請系統，台大將與美國名校並列，學生推薦信也會在各校互通共用，等同與國際頂尖公衛領域接軌，而CEPH在今年5月已派人訪查台大，評鑑大致過關，待6月會員大會通過台大即可正式加入。

另，WHO因政治因素排擠台灣，今年的大會（WHA）還禁止台灣加入，對此陳為堅指出，公衛有2特點，第一是要透過組織力量，來避免疾病、促進健康，第二則是不分國家、階級來追求全世界每一個人的健康，不論何種理由，台灣都該加入。

陳為堅還說，台灣曾受世界的援助消除瘧疾，但多年來台灣已有能力反饋，且全球化趨勢要避免對健康有害的計畫，不僅聯合國會員國要參加，甚至連沒有政府組織的地方，WHO也都會想盡辦法蒐集當地資料，想不透台灣2300多萬人口、醫療水準高，卻偏偏被獨漏，實在沒道理。

陳為堅表示，台灣早已循NGO（非營利組織）模式突破中國的WHO封鎖，如世界醫學會就歸屬WHO底下，去年便由台灣舉辦年會，但台灣最好還是正名加入WHO，避免各NGO會議紊亂，名稱出錯、統計出包等，過去民間打先鋒，如今政府該思索如何用「台灣」名義成為WHO正式會員。

廣告
  • 台灣大學公衛學院院長陳為堅（黑衣者）指出，台大公衛學院已申請加入美國公共衛生教育委員會，可望今年通過評鑑，接軌國際頂尖公衛領域。（記者陳炳宏攝）

    台灣大學公衛學院院長陳為堅（黑衣者）指出，台大公衛學院已申請加入美國公共衛生教育委員會，可望今年通過評鑑，接軌國際頂尖公衛領域。（記者陳炳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CEPH WHO 公共衛生 評鑑
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：不怕中國封鎖WHO 台大公衛爭入美要與哈佛並列


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.