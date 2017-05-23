把IKEA餐桌當尿布台… 媽媽幫寶寶換尿布挨轟

媽媽在餐桌幫小孩換尿布。（圖取自臉書）

2017-05-23 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕公德心很重要！有網友爆料，在IKEA餐廳用餐時，遇到有媽媽在餐桌上幫小孩換尿布，讓人食慾盡失。

網友在《爆怨公社》爆料在新莊IKEA看到的詭異景象，一位媽媽竟在旁人用餐時，把餐桌當尿布台幫小孩換尿布。PO文網友指出，「育嬰室離你走過去不用10秒鐘」、「而且又大又漂亮又乾淨又有尿布台，還有水龍頭加酒精消毒，重點是還免費提供尿布……」，該網友無奈地說，我可以接受在椅子上，但能不能不要在餐桌上。

網友們對這樣的行為感到不滿，認為「太過分了這個」、「這誇張了」，也有人緩頰「她可能真的不知道吧」，有網友則說「我是2個孩子的媽，我也無法理解」。