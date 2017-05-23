果汁含太多糖 美小兒科學會：1歲以下孩童禁喝

「美國小兒科學會」公布一份新的兒童飲食指南，將過去6個月以下嬰兒禁止飲用果汁的建議，修改成1歲以下孩童禁喝果汁。（資料照，記者吳亮儀攝）

2017-05-23 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕「美國小兒科學會」今天公布一份新的兒童飲食指南，內容提到果汁其實添加大量糖份且還有卡路里，並不適合給孩童飲用，因此將過去6個月以下嬰兒禁止飲用果汁的建議，修改成1歲以下孩童禁喝果汁，這也是2001年以來小兒科學會針對果汁建議做出首次調整。

綜合外媒報導，美國小兒科學會今天發表聲明指出，許多家長都認為果汁很健康，但其實果汁並不是天然水果的優良替代品，反而是添加了大量糖份與卡路里，並不適合給孩童飲用，因此小兒科學會將過去6個月以下嬰兒禁止飲用果汁的建議，修改成1歲以下孩童禁喝果。

另外，學會還建議1歲至3歲孩童，每天果汁飲用量不得超過4盎司（約120毫升），4歲至6歲孩童每天的果汁飲用量不得超過4盎司至6盎司（約180毫升），7歲至18歲兒童每天果汁飲用量不得超過8盎司（約240毫升）。美國小兒科學會更強調，民眾應鼓勵孩童吃真正的天然水果，且讓孩子了解果汁缺乏水果含有的纖維。