彰化動物園區說明會濺血 農業處：絕無動員

2017-05-23 06:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕上週六，一群催生「彰化縣可愛動物教育園區」設在「溪州公園（前費茲洛公園）」的動保黑衣男，在說明會後遭人追打成傷，3人送醫。此事在22日成為彰化縣議會議員質詢的焦點，議員砲轟官員，出借場地還「動員黑衣人到場」，爆發流血衝突，讓溪州人蒙上不白之冤，還上國際媒體，實在丟臉。

農業處長黃碧海說，絕無動員。台下記者議論紛紛，笑說，誰會笨到被動員做「人肉沙包」？

民進黨議員李俊諭在事件後曾要求警方，立即揪出行凶的少年，但22日他聯手國民黨的議員劉淑芳質詢縣府官員，質疑放任動保團體找黑衣人挑釁，造成流血事件，讓溪州人成為眾矢之的，還上國際媒體，實在丟臉，這是官員動員外地人，來造成地方的對立。

對此，一名出席當天說明會的溪州動保人士說，從頭到尾，幾乎都是反對的一方在挑釁，反而動保黑衣人，一再克制忍耐，「EMT動保救援團體（即黑衣人）」從外地來，只想表達自己的意見和看法，因為他們長期從事動物救援工作，說明會沒有規定「只有溪州人才能參加」，沒想到遭在地人丟樹皮、臭雞蛋、飲料灌，在現場都不敢發聲，只怕觸怒為數眾多的在地人。最後竟衍生出「對黑衣動男的街頭大屠殺」，受害當事人，至今都還很低調，沒想到議員竟把矛頭對向官員，官員何辜，究竟誰是行凶者，有沒有特殊力量在搧動，都還沒清楚，就在怪官員不可出借場地，實在滑天下之大稽。