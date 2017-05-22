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新壽基金會捐微型保險 基隆原民受惠

2017-05-22  22:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕新光人壽基金會22日捐贈給基隆市政府2500份原住民30萬元保額的微型保險，由市長林右昌代表接受；林右昌市長頒贈感謝狀，感謝新光人壽與市政府攜手推動照顧弱勢族群的社會關懷工作。

基隆市政府去年辦理微型保險，照顧全市低收入戶、中低收入戶與原住民，共計6000多人受惠，去年微型保險由南山人壽承辦，保費也由南山人壽負責；今年因南山人壽負擔壓力大，僅承擔低收入戶、中低收入戶微型保險。

林右昌指出，基隆原住民設籍人口有9321人，大多屬於經濟弱勢，因此今年初特別囑咐民政處及社會處，爭取社會資源，照顧原住民朋友。

林右昌致詞，感謝新光人壽總經理蔡雄繼、獨立董事李正義，願意協助基隆市的原住民朋友，市府擔任微型保險的投保單位，由新光人壽慈善基金會全額捐助保費45萬，提供被保險人享有意外身故30萬元的保障。

基隆市設籍的原住民共有9321人，扣除掉原有的低收入戶、中低收入戶的2147位原住民，尚有353位名額可以承保，有意願參加的原住民（年滿15歲到70歲），可以前往各區公所民政課洽詢。

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  • 新光人壽基金會捐贈2500份保額30萬元的微型保險，給基隆市政府照顧原住民，由新光人壽總經理蔡雄繼（右）與基隆市長林右昌（左）簽署合作備忘錄。（記者俞肇福攝）

    新光人壽基金會捐贈2500份保額30萬元的微型保險，給基隆市政府照顧原住民，由新光人壽總經理蔡雄繼（右）與基隆市長林右昌（左）簽署合作備忘錄。（記者俞肇福攝）

  • 新光人壽基金會捐贈2500份保額30萬元的微型保險，給基隆市政府照顧原住民，22日召開簽署備忘錄記者會。（記者俞肇福攝）

    新光人壽基金會捐贈2500份保額30萬元的微型保險，給基隆市政府照顧原住民，22日召開簽署備忘錄記者會。（記者俞肇福攝）

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