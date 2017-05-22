人行道淪為攤位、停車位 議員批：市府置之不理
2017-05-22 22:03
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市標線型人行道，遍及北市大街小巷，提供民眾行走空間。不過，市議員秦慧珠經勘查發現，人行道上設有路燈、號誌，或遭店家佔用，甚至民眾違規停車佔用人行道。三年來透過一九九九陳請案件，件數達一Ｏ一八件，要求交通局應改善此現象。交通局長張哲揚表示，日後工務局針對路面進行改善時，交通局會再重劃標線；劃設範圍屆時會送到轄區警察分局，加強巡邏。
據統計，北市從民國九十九年起試辦在巷弄劃設標線型人行道，截至今年四月底，北市有七八四條標線型人行道，累積長度近七十七公里。秦慧珠指出，標線型人行道上有交通標誌、路燈佇立正中央，還有店家占用、流動廣告、路面凹凸不平，且違規停車嚴重，造成行人與車爭道，險象環生。她舉例，忠孝東路四段一八一巷內的約一百公尺長的標線型人行道，就有六個流動攤販衣架、三台腳踏車、十一輛摩托車、兩輛汽車違法佔用；質疑北市府置之不理，且沒有善盡責任取締。
根據「道路交通管理處罰條例」，違規停車於人行道，駕駛人罰鍰六百至一千兩百元以下罰鍰。交通警察大隊長王旭昌說，一Ｏ四年至一Ｏ五年五月，違規停車件數開罰有三萬六五Ｏ件，道路障礙是五十七件。秦慧珠質疑，既然有開罰，那為何違規人仍沒在怕？質疑交通局推給警察局，警察局又執法過鬆。
王旭昌回應，針對違法佔用人行道的流動攤販與店家，或是違規停車，未來會請轄區分局加強取締。另外，交工處長謝銘鴻表示，八米巷弄會再做路面調整，並將人行道外移偏至車道，解決路燈、標示牌佇立在人行道的問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 妻連續27天跪求白沙屯媽祖 蔡姓巡官奇蹟甦醒
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 若乖乖服藥 醫師：豬哥亮可多活2、3個月
- 樂觀向上的逆境天使！ 桃市4人獲總統教育獎
- 拖鞋找到靈感 她穿到拿下國際設計奬
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 羨慕！太妍演唱會幫她簽瑕疵品專輯 還賜予超可愛新名
- 上山採桃摔傷 警、消接力背他下山
- 卸任黨主席 洪秀柱的下一步…
- 30年前只賣10英鎊的鑽戒 今日拍賣身價上看...…
- 日職》羅德王牌歸位 明天先發不是陳冠宇
- 川普籲孤立伊朗 伊朗批：散播恐伊朗症賣武器
- 會考人數減 錄取分數可望下修
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 自製「紅中神水」瞎掰可抗癌 假中醫師判刑1年
- MLB》睽違31場開轟 大都會想升前NFL球星提博（影音）
- 桃園運動卡好康 11場館報名費半價
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 恐怖情人！少女遭前男友散布裸照一度想輕生
- 建設?債留子孫? 美國考慮發50年期公債
- 立委表現如何？ 好評度最高的立委是他！
- （影音）充滿希望！芬蘭建國百年 國寶品牌精彩歡慶
- 涉性侵外拍女模 攝影師辯你情我願
- 今日NBA季後賽戰績
- 攻上3886雪山 送自己畢業禮
- 漫遊藝術史》圖像與歷史記憶：由小喬的形象談起
- 亞協正名「台日關係協會」 謝長廷：從曖昧走向務實
- 台彩愛心財源億元得主 10年捐44億
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 習近平賀電晚到1.5小時 中共說之前有人向北京告狀…
- 一度重現「2」字頭 新台幣午盤30元大關失而復得
- 比基尼解放屁股蛋 賭王千金何超蓮辣翻
- 買海產竟是買毒暗語 警破市價600萬海洛因
- MLB》小史7.2局11K把關 國民主場擒勇士止四連敗（影音）
- 沒相機卻稱拍鳥 林務局、警方逮山老鼠
- 曾陶鎔紅不讓 本季3個10轟都兄弟
- 〈熱門族群〉引頸期盼 生技股需政府點火
- 怕惹禍上身 操作槍非熟客不賣
- 自行車「輪」陷馬路縫隙 騎士彈飛送醫
- 高教機如期首飛 漢翔董座：台灣可望進航太產業前段班供應鏈
- 中職》王柏融狂掃明星賽現場票 彭政閔高居人氣王
- NBA》詹皇本季最慘一役 總教練：他也是人阿
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人行道淪為攤位、停車位 議員批：市府置之不理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分