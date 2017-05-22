人行道淪為攤位、停車位 議員批：市府置之不理

2017-05-22 22:03

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市標線型人行道，遍及北市大街小巷，提供民眾行走空間。不過，市議員秦慧珠經勘查發現，人行道上設有路燈、號誌，或遭店家佔用，甚至民眾違規停車佔用人行道。三年來透過一九九九陳請案件，件數達一Ｏ一八件，要求交通局應改善此現象。交通局長張哲揚表示，日後工務局針對路面進行改善時，交通局會再重劃標線；劃設範圍屆時會送到轄區警察分局，加強巡邏。

據統計，北市從民國九十九年起試辦在巷弄劃設標線型人行道，截至今年四月底，北市有七八四條標線型人行道，累積長度近七十七公里。秦慧珠指出，標線型人行道上有交通標誌、路燈佇立正中央，還有店家占用、流動廣告、路面凹凸不平，且違規停車嚴重，造成行人與車爭道，險象環生。她舉例，忠孝東路四段一八一巷內的約一百公尺長的標線型人行道，就有六個流動攤販衣架、三台腳踏車、十一輛摩托車、兩輛汽車違法佔用；質疑北市府置之不理，且沒有善盡責任取締。

根據「道路交通管理處罰條例」，違規停車於人行道，駕駛人罰鍰六百至一千兩百元以下罰鍰。交通警察大隊長王旭昌說，一Ｏ四年至一Ｏ五年五月，違規停車件數開罰有三萬六五Ｏ件，道路障礙是五十七件。秦慧珠質疑，既然有開罰，那為何違規人仍沒在怕？質疑交通局推給警察局，警察局又執法過鬆。

王旭昌回應，針對違法佔用人行道的流動攤販與店家，或是違規停車，未來會請轄區分局加強取締。另外，交工處長謝銘鴻表示，八米巷弄會再做路面調整，並將人行道外移偏至車道，解決路燈、標示牌佇立在人行道的問題。