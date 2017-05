川普出訪沙烏地 合照竟超像漫威反派！

川普合照被網友反諷像是九頭蛇。(圖擷自推特)

2017-05-22 20:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普任內首度出訪,今天已抵達以色列,昨天在沙烏地阿拉伯的利雅德峰會上與埃及總統塞西(Abdel Fatah al-Sisi)、沙國國王沙爾曼(King Salman),用手摸著一顆發光球體旁,照片曝光後被網友比喻成漫威的反派團體九頭蛇(Hydra)。

綜合外媒報導,昨天川普出席沙國的「全球打擊極端主義中心」開幕式,儀式用手摸發光球體象徵該中心正式啟用,照片曝光後立刻引發網友討論,有網友用漫威的九頭蛇反諷川普,因畫面相當類似,被其他網友瘋狂轉推。

另外也有人想起卡牌遊戲「魔法風雲會」(Magic: The Gathering),並貼出相關卡片,該網友戲稱,「這裡有許多種寶球,我們真的知道自己面對的是哪種嗎?」也有網友用「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)、「魔戒」(Lord of the Rings)的薩魯曼(Saruman)做對比,同樣獲得網友好評。