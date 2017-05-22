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川普出訪沙烏地 合照竟超像漫威反派！

川普合照被網友反諷像是九頭蛇。（圖擷自推特）

2017-05-22  20:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普任內首度出訪，今天已抵達以色列，昨天在沙烏地阿拉伯的利雅德峰會上與埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）、沙國國王沙爾曼（King Salman），用手摸著一顆發光球體旁，照片曝光後被網友比喻成漫威的反派團體九頭蛇（Hydra）。

綜合外媒報導，昨天川普出席沙國的「全球打擊極端主義中心」開幕式，儀式用手摸發光球體象徵該中心正式啟用，照片曝光後立刻引發網友討論，有網友用漫威的九頭蛇反諷川普，因畫面相當類似，被其他網友瘋狂轉推。

另外也有人想起卡牌遊戲「魔法風雲會」（Magic: The Gathering），並貼出相關卡片，該網友戲稱，「這裡有許多種寶球，我們真的知道自己面對的是哪種嗎？」也有網友用「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）、「魔戒」（Lord of the Rings）的薩魯曼（Saruman）做對比，同樣獲得網友好評。

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  • 網友想起卡牌遊戲「魔法風雲會」。（圖擷自推特）

    網友想起卡牌遊戲「魔法風雲會」。（圖擷自推特）

  • 有人想起綠野仙蹤。（圖擷自推特）

    有人想起綠野仙蹤。（圖擷自推特）

  • 也有人用魔戒的薩魯曼做對比。（圖擷自推特）

    也有人用魔戒的薩魯曼做對比。（圖擷自推特）

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相關關鍵字： 九頭蛇 出訪 川普 沙烏地阿拉伯 漫威
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