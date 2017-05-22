南市國中小調任校長辦學概況問卷 4人適任度未達5成

2017-05-22 17:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市106年度國中小第一階段調任校長遴選作業，將於本週四、五舉行，台南市教育產業工會暨台南市教師會今天召開記者會，公布校長辦學概況問卷統計結果，28位申請調任的校長中，嘉南、文化國小校長適任度達100%，安南國中、新興國中、永康勝利、日新、內角等國小校長適任度也超過9成，另有2所國中、2所國小校長的適任度未達5成。

兩教師團體表示，問卷調查對象為申請調任校長的原任學校老師，其中1位國中校長嚴重到全校正式教師62位中，50位填寫問卷的老師有45位認為校長不適任、5位沒意見，是調查幾年來，狀況最不佳的校長。建議如果校長仍未準備好，可回任教師或調任教育局學習，遴選委員會及台南市教育局應本著為學校選擇好校長的方向堅持。

教產工會理事長侯俊良表示，台南市中小學校長遴選作業時，唯一公開的是遴選校長們的校務經營計畫，其他完全是一層層黑幕，歷年來該會問卷結果與每年校長遴選結果幾乎一致，呼籲遴選委員會主動要求教育局提供。