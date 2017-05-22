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南市國中小調任校長辦學概況問卷 4人適任度未達5成

2017-05-22  17:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市106年度國中小第一階段調任校長遴選作業，將於本週四、五舉行，台南市教育產業工會暨台南市教師會今天召開記者會，公布校長辦學概況問卷統計結果，28位申請調任的校長中，嘉南、文化國小校長適任度達100%，安南國中、新興國中、永康勝利、日新、內角等國小校長適任度也超過9成，另有2所國中、2所國小校長的適任度未達5成。

兩教師團體表示，問卷調查對象為申請調任校長的原任學校老師，其中1位國中校長嚴重到全校正式教師62位中，50位填寫問卷的老師有45位認為校長不適任、5位沒意見，是調查幾年來，狀況最不佳的校長。建議如果校長仍未準備好，可回任教師或調任教育局學習，遴選委員會及台南市教育局應本著為學校選擇好校長的方向堅持。

教產工會理事長侯俊良表示，台南市中小學校長遴選作業時，唯一公開的是遴選校長們的校務經營計畫，其他完全是一層層黑幕，歷年來該會問卷結果與每年校長遴選結果幾乎一致，呼籲遴選委員會主動要求教育局提供。

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  • 台南市教育產業工會暨台南市教師會公布台南市國中小調任校長辦學概況問卷統計結果。（記者劉婉君攝）

    台南市教育產業工會暨台南市教師會公布台南市國中小調任校長辦學概況問卷統計結果。（記者劉婉君攝）

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