特別的畢業禮物！ 81名高二生攻雪山轉大人
最特別畢業禮物！81名大華中學高二生攻上3886公尺雪山轉大人。（大華中學提供）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區大華中學規劃畢業旅行，81名高二學生選擇攀登海拔3886公尺的台灣第二高山雪山主峰，在4天3夜行程沒有人退縮；學生們回校分享這幾天山上氣候，有陰有晴恰似人間風景，登完雪山之後生命有了另一層體悟，並在成年禮儀式宣告：要脫離那17歲的魯莽懵懂，走向成熟的另一個自己，學習能吃苦、懂承擔、負責任、會感恩、喜回饋的人生哲學。
校長顏慕德今天表示，畢旅團隊從武陵登山口出發到雪山主峰共10.9公里，沿途大部分是「之」字形的上坡路段，對體力及耐力具有挑戰性，學生們去年暑期開始訓練，包括從楊梅至新埔來回30公里的大健行耐力訓練，負重且幾度折返石門山好漢坡等，漸進式規劃行前鍛鍊體魄的課程，以訓練學生的勇氣與意志力。
在這4天3夜裡，因學生的體能狀態不一，晚上也因同學鼾聲連連而無法入睡休息，尤其第一天就伴隨著細雨不斷，使得行程困難度攀升，但沒有任何一個人退縮；部分學生一開始因為心理抗拒而不甘願參加，但在同學及師長的鼓勵下，也跟著大家的步伐堅持到底到達雪山主峰
。
攀登雪山沿途相當艱辛，但同儕間彼此打氣加油，在成功抵達主峰山頂後，彼此擁抱歡呼，也體會了凡事堅持到底才會成功。
攻頂有師長及醫師姜博文陪伴，他們稱讚「孩子完成一堂能思考，學習彼此包容、合作與大自然共處的生命教育課程」。最後一晚在三六九山莊留宿時，學生在微弱燈光寫下對自己未來的期許與下一個目標，下山後參加學校成年禮晚會交給家長，會中家長也提供學生小時候的照片於會場中播放，共度一場有歡笑有淚水有味道（4天3夜未洗澡）的感人晚會。
最特別畢業禮物！81名大華中學高二生攻上3886公尺雪山轉大人。（大華中學提供）
大華中學高二生攻上3886公尺雪山後參加成人禮儀式。（大華中學提供）
大華中學高二生攻上3886公尺雪山後參加成人禮儀式。（大華中學提供）
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