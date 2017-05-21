故宮文創商品涉剽竊設計 商品下架拒道歉
2017-05-21 11:41
設計師王培浩拿著自己的作品（左）與與涉侵權的故宮商品（右）。（記者陳志曲攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國立故宮博物院所販售文創商品「牡丹花別針」，竟侵權抄襲台灣知名珠寶設計師王培浩所設計的「梔子花別針」作品，兩者造型不僅神似，連工法都雷同。今日記者會上王當場要求故宮公開道歉，出席故宮官員拒不道歉，稱要等法律程序走完；國民黨立委陳學聖痛批，堂堂故宮博物院在賣仿冒品，還把責任推給廠商，「故宮有何資格談文創！」
陳學聖表示，故宮在2015年10月策畫了郎世寧來華三百年特展，隨展推出一只宣稱創意來自故宮藏品「清朝郎世寧仙萼長春冊 牡丹」的別針，但此「牡丹花別針」花形，卻與王培浩在2003年所創作的「梔子花別針」神似，故宮博物院根本涉及剽竊。
20年來第一次在媒體露面的王培浩說，台灣設計師真的非常弱勢，該件作品構思7年，光前置作業畫了300張素描，再改以國畫白描方式構圖，進而打模、粗胚至手工製作，故宮那件仿品與自己作品珠子都是291顆，連花形、轉折和背面簽名處都一樣，故宮須有誠意地道歉。
陳學聖強調，仿冒品的盒子寫著故宮博物院，梔子花別針後有王培浩簽名，「牡丹花別針」背面變成註明故宮，難道都沒有責任。
對此，故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，故宮已於今年2月將商品下架，私下也與當事人委託的律師事務所洽談，在法律責任尚未判定前，如果像逕自向當事人、立委道歉，「這個道歉太廉價了！」
王耀鋒說，故宮就算有錯，也應在法律之下，否則廠商的責任將被忽略，廠商對於侵權行為須負法律責任，這部分需程序及時間處理，故宮也一直持續洽談，但條件實在不容易，當事人要求須在各大媒體及故宮月刊上道歉，在行政責任部分，相關程序上沒有問題。
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