起乩「鯉魚仙子」上身 乩童進香「游」進廟
2017-05-21 07:44
乩童用肚子和手的往前「游」。（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕府城武勝宮日前前往台南市西港慶安宮進香，乩童稱被「鯉魚仙子」上身，影片中的乩童趴在地上，前方因為魚不能沒有水，有人灑水藉此開路，引起許多路人圍觀。
《三立新聞》報導，過程中乩童不發一語，靠著手寫和廟宇工作人員溝通，目擊民眾透露，乩童用肚子和手的往前「游」，游過天爐後再爬起來。
乩童光是從廟前進入到參拜大廳，約20公尺距離就要游30分鐘，相當費力。西港慶安宮是全台開基鯉魚公祖廟，慶安宮總務組長謝武昌透露，他在廟裡工作3年多，還是第一次看到將鯉魚當作乩身，用「游」的進香。
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