昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
海科大在小琉球海域種下珊瑚。（記者陳彥廷翻攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕扭轉珊瑚被盜採後進入「水族箱」命運，國立高雄海科大5月初在小琉球海域種下7株軟珊瑚，希望為受到破壞的珊瑚生態再注入新生命，今天還要再種下15株軟珊瑚，該校海洋事務與產業管理所長劉文宏說，希望盡全力打造「全島都是水族館」的美景。
據屏縣府海漁所搜集資料，70年代的研究紀錄，小琉球週邊海域的珊瑚覆蓋率高達60到80％，當時不用揹氣瓶下潛，不僅珊瑚隨處可見，悠游熱帶魚琳琅滿目，是名副其實的「水族館」。
琉球鄉長林愛玲不諱言，近年遊客增加也併隨垃圾量大增，公所頭痛，也同時造成海洋生態受損；屏縣府海漁所長吳憲昌則統計在遊客開始大增的102年再調查，珊瑚覆蓋率僅剩不到5%，海洋資源枯竭。
吳憲昌表示，縣府打造小琉球成海洋生態島，從102年3海浬禁刺網到設置廢水處理廠，加上當地居民配合和成立海洋志工隊淨海，都讓魚源增加，甚至連象徵海洋乾淨的海龜都回歸，不過珊瑚部分則仍需努力復育。
「希望回復熱帶魚天堂的美名」，劉文宏說，以前的小琉球海域熱帶魚翩翩悠游，景色美不勝收，但卻成為不肖盜採者獵場，而隨著旅遊發展，40萬旅遊人次集中在6至9月旺季，進入潮間帶踩踏、廢水、垃圾干擾海龜、珊瑚，威脅生態，令人省思人潮成長背後的副作用，「種」珊瑚與熱帶魚共生，盼小琉球再回復往日美景。
海科大養殖系已研發復育出人工培植花環和指型等軟珊瑚，原本因為觀賞水族的需求才研發的技術，現在真能回到海底，海科大創新育成中心經理李宇頡說，種「軟珊瑚」屬國內創舉，全人工移植方式需先在水族箱低溫運送，復溫再視海況由潛水人員下潛種植在珊瑚礁上，順利生長的軟珊瑚將逐步擴張珊瑚領域，未來若成果樂觀，將持續在各海底種植，讓小琉球的海底再度成為「花園」。
下週23日是世界海龜日，海科大媒合中華民國水中運動協會及在地業者、志工，不只是淨灘，還「淨海」，就為還給小琉球美麗如昔的海洋環境。
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標題：昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
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