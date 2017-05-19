流浪動物有傳染病？ 彰縣議長宣傳車遭控不實

2017-05-19 21:31

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕今年2月全國實施流浪動物零安樂政策，彰化縣唯一的動物收容所早已瀕臨爆滿的狀態，彰化縣府屬意在溪州公園旁蓋設「可愛動物教育園區」，但是遭到部分地方居民反對，今日溪州街頭，彰化縣議長謝典霖宣傳車上也宣傳反對流浪動物來溪州，說會帶來傳染病，有支持民眾看了表示，這根本是危言聳聽，把毛小孩講成十惡不赦的禍害。

彰化縣政府斥資7600萬元在溪州公園旁空地蓋設「可愛動物教育園區」，去年12月初剛動工，就遭不少地方居民強烈反彈，縣府也馬上舉辦座談會，希望與民眾溝通，但未取得共識，縣府決定明日在溪州國小加開座談會，但在座談前夕有民眾發現，彰化縣議長謝典霖的宣傳車散播不實，刻意把流浪動物醜化，憤而向本報投訴。

陳小姐指控，宣傳車內容提到：「可愛動物園區成立，彰化所有流浪狗跟貓都會來溪州，所有鄉親接觸的都是狂犬病、傳染病跟惡臭，甚至還要當成燒死狗、死貓的場所」等語，跟動防所宣傳內容差異極大，根本是散播不實謠言，達到動員戡亂的目的，實在是可怕的民意代表。

對此謝典霖指出，他不清楚宣傳車的播送內容，但溪州公園是觀光風景區，縣府選址的地點距離木棧道很近，平常，到此散步運動的民眾多，假日更是遊客如織，他支持設置可愛動物園區，只是要另外選址，選在觀光區內設置就不對、也不適合。

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