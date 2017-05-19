高雄實物銀行據點冠全台 創造2.2倍「產值」

高市府投入約1000萬元建構全台最多據點的「實物銀行」，獲得各界捐輸約2200萬元物資，創造2.2倍「產值」。圖為類似超商的實物銀行。（記者洪定宏攝）

2017-05-19 18:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕為協助弱勢家庭遭遇緊急危難時，解決餐飲、營養及生活用品的困境，高市府於103年11月成立「實物銀行」，至105年底，共投入1005萬元，建構全台灣最多的107處發放據點（含區公所），獲得企業界、團體與個人捐輸價值2195萬元物資，創造2.2倍「產值」，服務9475戶、近5萬3000人次。

「實物銀行」意指實體物資的儲存與發放，實體物資不侷限奶粉及白米等餐飲類，擴大涵蓋尿布、文具、洗髮精、沐浴乳及清潔用品等生活必要物資，由「總行」依各據點狀況，將物資轉運到需求區，再發放給弱勢家庭。

社會局救助科股長陳琴寶指出，「實物銀行」於103年11月成立，因為在三民區建構「總行」，當年度雖然僅2個月，含人事管理費用共花316萬元，104年及105年主要是人事管理費，分別為319萬元、370萬元。

陳琴寶強調，在高雄市慈善團體聯合總會等約50個社團，動員約7000志工人次的努力下，建構全台灣最多的107處發放據點（含區公所），且僅花費1005萬元，就獲得企業界、團體與個人捐輸價值2195萬元物資（104年1299萬元、105年896萬元），也就是創造了2.2倍的「產值」，讓弱勢家庭的生活不虞匱乏。

值得一提的是，除台灣證券交易所動員金融界捐輸外，家樂福也慨捐物資運輸車，大榮貨運更免費協助將物資轉運到偏鄉，凸顯企業界回饋社會的熱情；在據點設置方面，也善用學校餘裕空間，「鳳山分行」就設在鳳西國中。

陳琴寶表示，社會局接獲「急難救助」通報，派員評估後，依其家庭需求狀況，每月給予500至1500點的額度，受助家庭自行到各據點「採購」生活物資，模式類似超商或賣場，每戶最長3個月；若還有需求，就轉介鄰近的慈善會持續援助。