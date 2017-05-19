宜商學生畢旅染A型流感 今起停課5天
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立宜蘭高商爆發A型流感疫情，高2學生到劍湖山參加4天3夜的畢業旅行，沒想到第3天中午，卻傳出18名學生出現發燒、流鼻水的感冒症狀，送醫檢查後，其中1名學生確認感染A型流感，其他17人則是類流感症狀，教育部發文要求今天起，其中2個班級學生需要停課5天，避免疫情擴散。
宜蘭高商共有500多名高2學生，16日開始展開4天3夜畢業旅行，沒想到昨天行程到了第3天，有學生出現發燒情形，晚間又陸續有學生出現不適，校方立即將這些學生送醫檢查。
校長黃進雄表示，其中1名高燒的學生當天隨即被送往台大雲林分院檢查，經過快篩初步確認是流感，但因藥物得自費，該生不願意領克流感藥物，在與老師商量後先自主隔離。
黃進雄說，沒想到晚間又陸續有學生出現發燒現象，導師驚覺不對勁，拿著體溫計測量學生體溫後，發現包含確診學生在內共有18人出現類似徵狀，緊急帶著所有學生到院檢查，經醫生診斷，有12名學生預先施用克流感藥物，在與學生商量後，除了施用克流感的12名學生在內，另外還有25名學生自願跟著同學回校，其中確診流感的學生由校長親自開車，其他同學則在今天搭乘遊覽車回校。
回校後校方替每位學生量體溫、登記症狀造冊，縣府衛生局人員到校協助處理，由於經通報疾管署後，認定此案疑似群聚感染，主要出現症狀的綜二仁、國二甲班將停課至下週二，期間學生將進行自主健康管理。
宜蘭縣衛生局強調，在雲林時醫院已有採集檢體送疾管署檢驗，報告約3天後會出來，期間學生若出現身體不適，隨時可就醫，由於屬群聚感染將可使用公費克流感，至於先前自費的學生，衛生局將協助處理。
至於有家長抱怨，學校在處裡過程中，把學生丟在醫院，不聞不問，沒有派人協處，根本漠視學生的安全，黃進雄解釋，畢旅共有2名隨車護理人員，其中一名陪同導師及學生前往就醫，另一名護理人員則與剩下師生進行晚會活動，學生因不認識護理人員，才會感覺被丟下。
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