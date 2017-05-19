不算偷懶啦！研究：上班看貓咪影片好處多

研究發現，工作時觀看貓咪影片，不但有助減輕壓力、保持積極心理狀況，還能提升工作效率。（美聯社）

2017-05-19 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕有些人在工作疲憊時，會上網看看影片休息，而研究發現，工作時觀看貓咪影片，不但有助減輕壓力、保持積極心理狀況，還能提升工作效率。

綜合報導指出，美國印第安納大學傳媒學院（Media School at Indiana University）之前對7000人進行研究，想找出觀看貓咪影片對他們行為的影響。結果發現，看貓咪影片可以使人減輕壓力與負面情緒、保持積極心理狀況，還能提升能量。

研究者指出，貓咪因為具有圓臉、眼睛在臉中央和大眼睛等可愛特徵，這些特徵和小孩臉部很像。當小孩週遭沒有大人保護時，就容易激起人的保護慾望，在人們看到這些可愛動物時，也會有同樣效果，因此讓人覺得「被治癒」。

過去日本廣島大學的研究也發現，看到可愛的東西可以讓人的注意力提高、並且提升工作效率。