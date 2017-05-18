氣候異常 台南文蛤產地價飆漲
2017-05-18 22:12
大文蛤的市價更高。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南沿海的文蛤養殖，最近遇上氣候變化大，文蛤死亡率平均損失2成，使得產地價1台斤上漲到5、60元，市場價格有的大文蛤要賣到1台斤120元，家庭主婦感到貴了。
台南市養殖漁業發展協會總幹事王昌澔說，台南市文蛤養殖面積約4千公頃，大多和虱目魚混養，產地以七股、北門、將軍為主，部分漁民在去年10、11月放養文蛤，最近陸續收成，雖有文蛤死亡，但不算嚴重，因產地價不錯，損失在忍受範圍內。
七股三股里長黃仙立也是文蛤養殖戶，他說，去年寒害加上颱風肆虐，重創雲嘉文蛤產地，導致文蛤產地價一路飆漲到今年。文蛤價格在中秋節時最好，有可能再漲。
在夜市賣烤蚵、烤蛤仔的「蚵男」邱永仁說，比較大顆的文蛤，1台斤市價到120元，真的貴了。
王昌澔說，前年起文蛤減產，使得產地價到目前已漲到1台斤5、60元，也連帶造成蛤苗價格大漲，前年蛤苗1台斤才30元上下，今年漲到60元上下，多數漁民是在今年農曆過年後放養文蛤，蛤苗一度漲到1台斤65元，不僅蛤苗體型小，有時還搶購不到蛤苗。
王昌澔說，今年3、4月來因高溫、又有鋒面降雨，使得文蛤死亡約2成，建議漁民提高換水，或以益生菌改善文蛤池飼養環境，飼養密度也不要太高，1公頃放養密度在75萬顆蛤苗較適宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 旺宏脫離全額交割股 股價逆勢上漲
- 今日MLB戰績
- 小檔案》我與斐濟關係良好 代表處可使用國號
- 前瞻溝通不力？ 陳添枝：會檢討
- 台股收盤下跌44.22點 報9969.45點
- 希拉蕊喝過? 茶商挨告判賠300萬
- 台塑再釋善意！ 麥寮IPP發電機組規劃改燃天然氣
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 刷卡消費後報案稱遭盜刷 男涉詐銀行22萬
- 李凈瑜盼美方將李明哲列人權關注名單
- 印尼軍演傳意外4死8傷 軍方：中國製火砲失控
- 國際反恐同日 泰國熱烈慶祝盼終結歧視
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 韓職》鳳還巢寫里程碑 李大浩韓日美通算2000安達成（影音）
- MLB》比4響砲更罕見 小巨人寫打擊紀錄（影音）
- 南韓特使會安倍 達共識恢復領袖間「穿梭外交」
- 司改會議》第五分組決議 擬廢刑法通姦罪
- 自由廣場》〈青年論政〉故宮導覽哪一國？
- 梁云菲爆解約內幕 《壞女孩》喊冤：我根本不壞
- 執政將邁進第2年 蔡：讓政策開花結果
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 嘉縣前議員張嘉瀧病逝 享壽70歲
- 「性侵城市」第1名？ 台南市警局長：六都最低
- 北部萬安演習今登場 下午1:30-2:00勿趴趴走
- 不認偷皮夾 大嬸吼警5小時
- （影音）麥斯基搞笑逗樂久石讓
- 女大生控老狼師 教高球摸乳襲臀
- 三立22年前促成歌廳秀 張榮華弔唁豬哥亮
- 三重警匪追逐 無辜騎士遭撞
- 演習時間跌傷 男子捧染血毛巾求援就醫
- 5/18重要財經新聞一覽
- 當你的眼！視障拾荒阿伯迷路 暖警這麼做
- 想當周子瑜第二！ 韓國SM娛樂赴學校海選
- 協助犯罪防治、蒐證 李昌鈺：醫護扮演關鍵角色
- 新店裕隆城 Q2動工
- 中職》精準選球眼！周思齊連8打席保送刷新紀錄（影音）
- 法律白話文小學堂》總統身兼黨主席會怎麼樣嗎？談談我國憲政體制！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：氣候異常 台南文蛤產地價飆漲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分