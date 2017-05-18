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氣候異常 台南文蛤產地價飆漲

大文蛤的市價更高。（記者楊金城攝）

2017-05-18  22:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南沿海的文蛤養殖，最近遇上氣候變化大，文蛤死亡率平均損失2成，使得產地價1台斤上漲到5、60元，市場價格有的大文蛤要賣到1台斤120元，家庭主婦感到貴了。

台南市養殖漁業發展協會總幹事王昌澔說，台南市文蛤養殖面積約4千公頃，大多和虱目魚混養，產地以七股、北門、將軍為主，部分漁民在去年10、11月放養文蛤，最近陸續收成，雖有文蛤死亡，但不算嚴重，因產地價不錯，損失在忍受範圍內。

七股三股里長黃仙立也是文蛤養殖戶，他說，去年寒害加上颱風肆虐，重創雲嘉文蛤產地，導致文蛤產地價一路飆漲到今年。文蛤價格在中秋節時最好，有可能再漲。

在夜市賣烤蚵、烤蛤仔的「蚵男」邱永仁說，比較大顆的文蛤，1台斤市價到120元，真的貴了。

王昌澔說，前年起文蛤減產，使得產地價到目前已漲到1台斤5、60元，也連帶造成蛤苗價格大漲，前年蛤苗1台斤才30元上下，今年漲到60元上下，多數漁民是在今年農曆過年後放養文蛤，蛤苗一度漲到1台斤65元，不僅蛤苗體型小，有時還搶購不到蛤苗。

王昌澔說，今年3、4月來因高溫、又有鋒面降雨，使得文蛤死亡約2成，建議漁民提高換水，或以益生菌改善文蛤池飼養環境，飼養密度也不要太高，1公頃放養密度在75萬顆蛤苗較適宜。

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  • 台南市去年放養的文蛤最近陸續收成，產地價上漲。（記者楊金城攝）

    台南市去年放養的文蛤最近陸續收成，產地價上漲。（記者楊金城攝）

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