預防網路成癮 家庭教育中心邀醫生辦講座

2017-05-18 21:09

〔記者邱奕統／桃園報導〕網路、3C產品普及，根據財團法人台灣網路資訊中心調查，台灣網路使用人數推估約1993萬人，整體上網率在84％以上，市府家庭教育中心今天邀請曾經網路成癮的精神專科醫師林子堯，在家庭教育中心舉辦網路成癮講座，分享經驗，家庭教育中心表示，要減少網路依賴，就應培養適當的休閒娛樂、運動、人際關係，追求網路動力就不會那麼強烈。

家庭教育中心說，網路的便利已成為現代人生活不可或缺的重要工具，但也造成網路過度使用，使得網路成癮的人越來越多，以致影響日常生活作息。

家庭教育中心表示，家長不應輕忽孩子沉迷網路的嚴重性，可以藉由適當的監控等機制，來限制孩子使用網路的時間，並藉由與孩子共讀、共遊等，增進家庭凝聚力以減輕孩子對於網路的倚賴，若孩子有注意力不集中、焦慮症、社交畏懼等情形，可能有網路成癮現象，必要時可尋求醫生協助。

家庭教育中心說，在親職教育上，除舉辦網路成癮議題講座，也有親子溝通、夫妻相處、網路霸凌、性別平等等講座，有興趣民眾可至家庭中心網站查詢參加。