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特價品貼紙撕開竟更便宜？ UNIQLO：店員貼錯標價

2017-05-18  21:02

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在PTT發文指出，他先前在UNIQLO購買特價590元的長袖襯衫，但事後卻發現價格撕開後原本的標價竟然是390元。不過UNIQLO對此澄清，指390是一開始就貼錯的，未來將要求店員更謹慎處理。

有網友在PTT發文，指他日前到台北車站的UNIQLO門市買下剛好在特價的牛仔襯衫，但事後查看標價時卻發現，原本張貼的價格只有390元，當天卻花了590元，讓他發文詢問，「有沒有在UNIQLO買特價品之前，要先撕開標價看看的八卦？」不少網友則對此笑稱「繼續放，拚以後繼續增值」。

《蘋果日報》報導，UNIQLO針對這則消息澄清，因為水洗牛仔襯衫有分長袖和短袖款，其中短袖的價格為390元，並指是店員因貼錯才又貼上第二張，不過正確做法應該是撕掉貼錯的再貼上正確價格，未來也會要求店員要更謹慎處理，以免引發誤會。

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  • 有民眾花590元買了特價的長袖襯衫，但事後卻發現價格撕開後，原本的標價竟然是390元。（圖擷自PTT）

    有民眾花590元買了特價的長袖襯衫，但事後卻發現價格撕開後，原本的標價竟然是390元。（圖擷自PTT）

  • 有民眾日前到台北車站的UNIQLO門市用590元買下剛好在特價的牛仔襯衫，但事後查看標價時卻發現，原本張貼的價格只有390元。（圖擷自PTT）

    有民眾日前到台北車站的UNIQLO門市用590元買下剛好在特價的牛仔襯衫，但事後查看標價時卻發現，原本張貼的價格只有390元。（圖擷自PTT）

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