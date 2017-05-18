防香蕉「價崩」 農委會提早啟動促銷機制

2017-05-18 18:12

〔記者林彥彤／台北報導〕去年受颱風影響，冬蕉一度貴到一公斤82元，於是農民搶種造成今年香蕉產量激增4萬公噸，近日香蕉價格明顯下跌，預計6月就會進入盛產期的巔峰。為預防香蕉價格崩跌，農委會今天宣布與賣場合作啟動促銷機制，除了買香蕉加購指定商品可享折扣優惠外，還會推動一系列香蕉加工產品，如蛋糕、甜品等，估計可幫忙促銷6000公噸。

根據農產品交易網站，香蕉批發價上週每公斤65.8元，今天就降到49.4元，農委會預估，6月進入盛產期巔峰，香蕉價格還會再跌，而今年香蕉的產量也比去年多出4萬公噸，估計全台總產量會高達35萬公噸。

集元果理事主席黃榮炫指出，去年風災導致蕉農損失慘重，如今生產期集中，也需要外界伸出援手幫忙蕉農促銷以賣好價格，但最期望的是台灣能利用盛產的香蕉，打造國際知名的加工品，鄰近國家日本沒產香蕉卻可以做出有名的「東京芭娜娜」，韓國也有出名的「香蕉牛奶」，期望過去台灣「香蕉王國」的美譽可以延續。

農委會農糧署署長陳建斌表示，台灣1年種植香蕉的面積達4000公頃，今年估計產量可高達35萬公噸，為讓蕉農有好的價格，因此與全聯合作啟動促銷機制，保證今年價格不會比往年差，不會「價崩」。

全聯董事長林敏雄說，作為本土企業責無旁貸要珍惜我國農民。回想即使先前龍膽石斑只有在外銷價格差時才找他們促銷，但他們也都全力協助農民賣出產量過剩的產品，如刻意擺放明顯位置等。

農委會主委林聰賢表示，香蕉從育成到收成需經10個月，除了與全聯合作促銷外，也希望推動香蕉加工食品，如巧克力香蕉波士頓派、香蕉巧克力蛋糕、香蕉冰品等，推廣多元食用香蕉。