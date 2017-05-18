溪州公園設可愛動物園區 反彈聲浪又起

縣府擬在溪州公園旁一處約1.3公頃用地，設置可愛動物教育園區，近期將召開興建工程說明會。（記者張聰秋攝）

2017-05-18 17:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕「不要讓公園變收容毛小孩的場所！」彰化縣議會綠藍議員今天在議會一起發聲，強烈反對縣府把要收容流浪狗的「可愛動物教育園區」設置在溪州公園，要求重新選定適當的設置地點。

議員們直言，他們不反對設置動物教育園區，但反對地點設在觀光風景區和休閒運動娛樂區的溪州公園。

縣議員李俊諭、劉淑芳、江熊一楓等人，今天在議會召開記者會，劉淑芳說，縣府為免引起當地及附近民眾反彈，刻意把園區名稱美化，命名為可愛動物教育園區，卻是要作為收容流浪動物之家。

劉淑芳說，縣府原本計畫在二林大排沙段設置「動物保護教育園區」，因國科會選定該相關地區為中部科學園區二林基地，計畫因而取消，其後另覓芳苑鄉草湖段新址設置，在說明會時，遭當地居民反對和議會決議要求縣府重新選定新址而作罷。

江熊一楓指出，縣府在未進行全盤考量、審慎評估下，重新選定溪州公園東側512地號用地，面積約1.3公頃，消息一出，基於維護溪州公園遊客權益、疫病傳染、環境衛生等由，反彈聲浪大。

不少愛狗愛貓人士指出，全案討論爭議多年，至今仍然紛紛擾擾，只要被相中地點曝光，當地就反對，流浪狗貓也是生命，基於尊重生命，不該如此排斥。

養貓當寵物作伴的溪湖鎮吳姓鎮民說，流浪狗貓經過妥善照護和安置，會是人類最好的陪伴對象，被遺棄流浪已經很可憐了，希望民眾善待狗貓，不要讓牠們變成另類「人球」被丟來丟去。

對此，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，目前選中的地點，土地已依法申請變更編定，溪州公園景色優美，縣府希望遊客到公園玩順道參訪，看到可愛動物教育園區裡的貓狗，可提高認養意願，該建物目前暫以「彰化縣可愛動物教育園區」命名，動防所預計後天（20日）在溪州國小舉辦理興建工程說明會。

彰化縣議會綠藍議員反對把收容流浪動物的場地設置在風景優美的溪州公園。（記者張聰秋攝）