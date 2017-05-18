北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰

北部「萬安40號」軍民聯合防空演習今日下午1時30分至2時登場，將在北北基、桃竹、宜蘭等地舉行。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-18 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕北部「萬安40號」軍民聯合防空演習今日下午1時30分至2時登場，將在北北基、桃竹、宜蘭等地舉行，屆時民眾須依規定配合避難演習。若防空警報聲響起，民眾未依規定避難，將可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

若有搭乘大眾運輸、民航機需求的民眾，也應避開演習時間抵達車站、機場。高鐵公司表示，演習期間高鐵各車次列車均正常行駛，呼籲當天要前往高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站搭車旅客提前到站，避免延誤既定行程。

警方表示，在30分鐘的演習期間，配合熄燈、在外行走、開車，請就近到附近防空避難室避難，或將車輛靠邊停放熄火，接受引導避難，民眾若不配合，警方將依《民防法》開罰，處以3萬以上、15萬以下罰鍰。