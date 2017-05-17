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課程免費！ 屏東林管處舉辦水資源教學教師工作坊

2017-05-17  21:17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東林區管理處雙流自然教育中心與台北市野鳥學會關渡自然公園合作，訂於5月24日及6月7日在屏東林管處辦理「水資源教學種子教師初階工作坊」，課程免費，有意願參加的學校教師及環境教育工作者可上台灣山林悠遊網報名。

林管處表示，全球氣候變遷造成降雨分配極端化，水的課題日益嚴苛，讓民眾認識水資源的重要性刻不容緩，雙流自然教育中心位居恆春半島，溪流是該中心重要的場域特色，希望藉由水資源課程，讓參加的學校教師或是環教工作人員，都能運用於日後教學中。

「水資源教學種子教師初階工作坊」分別在5月24日及6月7日兩天下午1時至4時30分，於屏東林區管理處（屏東市民興路39號4樓）舉辦，課程免費，名額有限，詳細資料請查詢台灣山林悠遊網或電洽08-8701499。

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  • 屏東林管處將舉辦「水資源教學種子教師初階工作坊」，課程免費，報名要快。（屏東林管處提供）

    屏東林管處將舉辦「水資源教學種子教師初階工作坊」，課程免費，報名要快。（屏東林管處提供）

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