路中植草磚又毀車胎 民眾批中市府不作為

2017-05-17 16:53

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中烏日高鐵特定區道路，部分設置有中央綠帶鋪設植草磚，凹凸不平的石磚容易劃破車胎，近日又有網友在臉書「烏日大小事」PO出破輪胎照片，表示自己的車也「中招」了，引來網友批評市府都不處理。市議員陳世凱表示，植草磚為法定綠地，市府建設局目前報請營建署廢除中間綠帶，要等中央同意才可鋪設柏油路面。

陳姓網友PO文指出，「烏日林新醫院附近健行路中間的石磚道凹凸不平，請大家經過務必要小心，我家的車今天也中招了。」引起網友留言熱議，「要破幾輛車市府才願意補救措施啊！」、「路邊已經停一排車了，再加上很多人愛違停，反變成開車的人沒路了，只能開上天堂路，每天開車都擔心哪天爆胎！」

更有網友指出，「聽說台中市交通局長王義川跟議員陳世凱都住在該區域」、「土地重劃後就跟大樓公寓一樣要有一定比例的公設比，好的地都賣給建商了，變成公園用地不足，所以路中間就規劃成公園。」

陳世凱指出，高鐵特區內中間分隔島的連鎖磚為法定綠地，103、104、105年都有邀請市府官員現場會勘，去年中會勘時要求市府將中間綠帶刨除鋪設柏油路面，但因為法定的綠地，如果貿然將綠帶刨除鋪設柏油路面，有違法令，市府建設局目前報請營建署廢除中間綠帶，要等中央同意才可鋪設柏油路面。