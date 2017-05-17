上任將滿一年 教長主動提交成績單
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠今天在主持教育部部務會議中主動提及，他上任教育部將滿一年的成績單，花了至少20分鐘歷數幼教、國教、高教、新南向、國民體育法等政績，強調以學生作為學習主體，取代國家教育權，作為教育政策的指標方向，學生志趣各不同，給學生未來發展的可能性也應不同，盼所有施政均朝向能協助學生多元適性發展的教育本質的方向推動。
潘文忠主動提及台灣的高教狀況，雖然區分為高教和技職，但感覺上全國158校愈來愈像，被譏指為教育部大學，外界的建議應讓教育部深思，可能是過往評鑑指標形塑造成，教育部將大幅檢討簡化評鑑指標，例如取消系所評鑑，給學校更大的空間。
潘文忠表示，地方統合視導的檢討亦如此，給地方政府更大的空間，教育要用伙伴方式推動，而非由教育部訂定唯一指標讓大家依循。過往一年，他以大的教育經營角度推動施政，作出根本上的調整。
面對少子女化挑戰，潘文忠表示，為減輕年輕夫婦養兒育女的重擔，未來4年將增設1千班公立及非營利幼兒園，嘉惠3萬個幼兒（家庭），公私比由3比7調為4比6，3年內會把中小學的校舍耐震不足部分，補強1700多間等。
潘文忠也表示，實驗教育三法的再修正案已送立院審議，因為非學校型態等實驗教育數量增加中，修正案將可使家長更放心，在升學路徑及銜接性上將更突破。
在青年參與公共議題部分，潘文忠表示，具有投票權的年齡是否要再下降？正在討論中。而高級中等教育法修法，使課審會有青年學生加入，不只是具象徵意義，學生用功投入程度令人敬佩，未來包括青年署等均會繼續推動，讓青年朋友在學習過程中開始關心台灣社會的公共議題，對新世代是非常重要的一步。
潘文忠指出，青年就業及教育儲蓄戶政策，目前已在申請報名中，讓以往高中職學生只能搭升學「直達車」，有更多的思考和選擇性，台灣的問題在於「團進團出」，一起讀書、一起畢業、一起就業，卻有3成的高比例在入學之初即認為選錯，讀完4年還認為白讀冤枉，此方案是讓就業和讀書有更多交流的機會。
少子女化造成的生源問題，潘文忠表示，高教深耕計畫協助大學發展各自特色，新南向交流及人才培育計畫，各相關司處也正在審查中，期望大學發展出客製化課程，對接新南向當地產業國所需人才；而日前的國民體育法修法，對台灣運動環境改革則是非常重要的法規。
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標題：上任將滿一年 教長主動提交成績單
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