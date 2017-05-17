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人美心也美！ 時尚櫃姐送愛喜憨兒

國際知名時尚品牌的櫃姐與憨兒們包肉粽，提早歡渡端午節。（記者黃佳琳攝）

2017-05-17  15:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國際知名時尚品牌15位櫃姐，今天前往旗山喜憨兒天鵝堡送愛，櫃姐們捲起袖子和憨兒們一起做肉粽、餅乾，提早歡渡端午節。櫃姐們笑說，平時工作偶而會遇到「奧客」，趁著和憨兒們相處的時光，看著他們天真無邪的笑容，就能一掃工作時所累積的壓力。

該時尚集團訓練管理師宋昂儒表示，總公司相當注重社會公益及集團員工的在職訓練，此次除了捐給天鵝堡4萬美元（約台幣120萬）的善款外，也希望帶領第一線員工面對不同的人群，希望藉此讓櫃姐們在面對未來服務客人時能有更多的耐心和包容力。

喜憨兒基金會媒體公關李淑真指出，基金會長期支持身心障礙的孩子，截至去年，已協助憨兒們取得91張中餐、門市服務的國家證照；愛心企業的鼎力支持，讓基金會和孩子們能持續往前邁進，也期盼更多人加入支持憨兒考照培力計畫，「給他魚吃，不如教他釣魚，更要帶他到有魚的地方。」

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  • 國際知名時尚品牌的櫃姐與憨兒們包肉粽，提早歡渡端午節。（記者黃佳琳攝）

    國際知名時尚品牌的櫃姐與憨兒們包肉粽，提早歡渡端午節。（記者黃佳琳攝）

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