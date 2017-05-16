金門大學建築系畢業展 用設計展現關懷
金大建築系畢業展作品，經過評圖後有更完整呈現。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕廈門參賽拿回包括特等獎在內4個獎項的國立金門大學建築系，今天舉行首屆5年制建築系畢業展，畢業生學以致用，作品展現對議題的關懷；金大表示，金門展期至5月20日，預定6月3日移師高雄，讓學生的作品有機會給在台親友「驗收」。
金門大學副校長陳建民致詞時指出，學校裡常到了深夜12時還亮著燈的地方就是建築系，肯定建築系同學勤實苦作的拚勁。
陳建民說，不僅畢業生努力，建築系一年級同學3天前在廈門市「海峽兩岸大學生實體建構大賽」中，也以現場實做，在26支進入決賽的兩岸隊伍中，一舉拿下特等獎、1等獎、2等獎及佳作獎。
金大建築系主任許正平表示，此次展覽以「回･家」為主題，36位畢業生展現對當今各項議題的關懷，以建築空間呈現其解決方式；分為心靈、都市、商業、休閒、教育、生態、車站、住宅8個展區，串聯回家的路程。
曾經實際投入工地作業的周相如，作品「工地公共性」說明少了完善的都市計畫，城市外圍農地成了一大片的農舍工地，缺乏常民生活機能、導致工地後勤支援困難，希望透過設計，提供簡便舒適的空間給未被善待的勞工。
畢業班導曾逸仁表示，今年4月已先辦理「畢業評圖」，邀請去年台灣建築獎得主廖偉立、前北美館長成大建築系教授吳光庭、曾獲高雄厝綠建築大獎的趙建銘、第5屆台灣住宅建築獎首獎黃介二及遠自北京到金門的著名建築雜誌El Croquis編輯姜冰等13名學者專家，都是國內外重量級建築師與學界教授進行總評。
曾逸仁強調，畢業展是畢業設計評圖後完整呈現給外界的一次展覽，除了此次在校區的展覽，6月3日至7日將於高雄市大東藝術中心展出，讓同學希望作品給在台親友看見的想法，獲得實現。
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