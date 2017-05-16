梅雨鋒面影響 南市七股二級淹水警戒

南市下起大雨。（台南民眾提供）

2017-05-16 19:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨鋒面南移，南部部分地區下起大雨，水利署也針對台南地區發布淹水二級警戒，請附近居民及經過人車留意安全。

根據水利署防災資訊服務網資訊，目前台南市七股區已經發布淹水二級警戒，過去1小時累積雨量41毫米，警戒範圍包括大埕里、玉成里、篤加里、七股里、永吉里、頂山里、西寮里、溪南里、十份里、三股里、大寮里、龍山里、竹港里、城內里、大潭里等。

水利署提醒，以上淹水二級警報地區，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水，呼籲民眾留意。