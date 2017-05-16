違法賣菸給兒少 檳榔攤6成違規最嚴重

2017-05-16 11:59

〔記者林彥彤／台北報導〕防止未滿18歲兒少吸菸，衛福部國民健康署今年委託消基會進行喬裝測試，結果發現檳榔攤違規最嚴重，違規率達60％、其次是傳統商店57.1％，連鎖便利商店則最低。國健署表示，為防堵兒少違法買菸，已連同教育部、地方衛生局等一起針對各級學校1公里範圍內的販菸場所進行宣導與監督。

國健署委託消基會進行喬裝測試，即在去年4月到9月間，針對全台22個縣市抽測660家菸品販賣場所，安排年滿18歲工讀生穿學生制服以喬裝測試方式到店裡買菸，並測試業者是否有拒絕賣菸。

結果檳榔攤違規率達60％最高、其次是傳統商店57.1％、第三則是大賣場30.5％，違規率最低則是連鎖便利商店24.5％，整體違規率則仍高居45.9％。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，由於檳榔攤及傳統商店如雜貨店等，都是屬於獨立個體店面，相較連鎖商店較無系統管理，因此希望連結社區力量加強宣導與防堵，如透過社區媽媽、里長辦公室到各級學校1公里範圍內的販菸場所，加強巡邏。

統一超商業者分享，自今年六月起，凡民眾購買未滿18歲兒少禁止產品（如菸酒等），收銀系統即會跳出紅字提醒留意購買人身分。

羅素英強調，雖然今年兒少違法買菸率仍有45.9％，不過相較去年48.4％已有下降趨勢，呼籲業者勿違法販售菸品，違者可依據菸害防制法第13條規定處最高新台幣5萬元罰緩。