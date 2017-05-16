| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北影公布入圍！許瑋甯戰桂綸鎂舒淇2度爭后 MLB》陳偉殷手肘不適 教練：至少數週不能投球 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

這是什麼魔法？！不花錢就讓禿頭一秒變茂密

無須借助假髮，只要梳上這個髮型，將可完全遮蓋住禿頭區域。（擷取自《BoredPanda》）

2017-05-16  13:31

〔即時新聞／綜合報導〕禿頭是不少男人心中永遠的痛，現代社會步調快、壓力大的生活方式，更讓許多人早年謝頂。不過，最近國外有名飽受禿頂所苦的足球巨星Gareth Bale，在換了髮型後，竟彷彿重生一般，造型更是極潮無比，快來看看他用的是什麼魔法吧！



只要利用編髮、盤髮等方式，就可以遮蓋禿頭區域！除了Gareth Bale以外，國外也有不少人這樣做，認為這是用最自然的方式對抗禿頭危機。不過，卻有醫師提醒，上述方式因長時間將頭髮梳得很緊，容易對毛囊造成損傷，進而產生「牽引性脫髮」的狀況，最終加速掉髮。因此，小編在這裡還是要特別提醒讀者們，這種髮型可能比較適合俗稱「地中海型禿頭」的Ｏ型禿，同時應避免將頭髮拉得太緊，更不能持續太久，以免對毛囊造成二度傷害喔！



《來源》

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 包子頭 型男 禿頭 網搜 編髮 黑人頭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：這是什麼魔法？！不花錢就讓禿頭一秒變茂密


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.