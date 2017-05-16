這是什麼魔法？！不花錢就讓禿頭一秒變茂密

無須借助假髮，只要梳上這個髮型，將可完全遮蓋住禿頭區域。（擷取自《BoredPanda》）

2017-05-16 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕禿頭是不少男人心中永遠的痛，現代社會步調快、壓力大的生活方式，更讓許多人早年謝頂。不過， 最近國外有名飽受禿頂所苦的足球巨星Gareth Bale，在換了髮型後，竟彷彿重生一般，造型更是極潮無比，快來看看他用的是什麼魔法吧！









只要利用編髮、盤髮等方式，就可以遮蓋禿頭區域！除了Gareth Bale以外，國外也有不少人這樣做，認為這是用最自然的方式對抗禿頭危機。不過，卻有醫師提醒，上述方式因長時間將頭髮梳得很緊，容易對毛囊造成損傷，進而產生 「牽引性脫髮」 的狀況，最終加速掉髮。 因此，小編在這裡還是要特別提醒讀者們，這種髮型可能比較適合俗稱「地中海型禿頭」的Ｏ型禿，同時應避免將頭髮拉得太緊，更不能持續太久，以免對毛囊造成二度傷害喔！









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