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竹市推路平整合建案管線申請 減少開挖讓市民有感

新竹市推路平專案，整合建案開挖申請次數，有效讓道路減少開挖，維護整平度，期許讓市民有感。（記者洪美秀攝）

2017-05-14  19:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市推動路平政策，2年來路平面積已達100萬平方公尺，另為減少因建案、家戶申請鋪設民生用管線而造成的重複刨鋪，市府以「建案整合」方式，進行各大管線單位聯合埋管，減少刨挖次數，今年已整合建案15件、各式維生管線申挖27件及個案申挖29件，避免重複開挖，提高路平效率。

新竹市府表示，常有民眾投訴，同一條路重覆開挖情況嚴重，一下子這週挖左側、下週挖另一側，民眾分不清楚是哪個單位施工？也因為開挖次數太多，各單位未統一規定刨鋪方式，路面很容易凹凸不平。

市府工務處表示，市府在104年修訂自治條例，嚴格審核用戶民生接管申請案件外，也邀集建築師公會、電力、電信、自來水、排水、汙水、瓦斯等單位，推動「建案整合」施工作業共識。

以新建房屋為例，包含電力、電信、自來水、排水、汙水、瓦斯等管線挖掘申請，必須由建商（起造人）向各管線機構同時提出申請，經市府「專門小組」整合施作單位、核可申挖路證並現場會勘後，要求需在期限內完成接管作業，且必須確保刨鋪後路面與原有路面平坦度一致，貫徹路平「只能有色差，不能有高差」準則。

工務處指出，建案整合有效解決以往開挖頻繁情況，降低「挖馬路」帶來的各種不便。加上「建案整合」搭配路平專案作業重點嚴格監督，除降低馬路開挖次數、也能維護道路修復水準，還給民眾安全、平整的道路。

工務處也提醒，今年度路平計畫已開始進行，最近許多路段會出現小型開挖工程，是為後續路平刨鋪做準備。像路面上的「補丁」，是五大管線單位先將易造成馬路不平整、雨天濕滑的人手孔蓋下地後的痕跡；路面開挖是為提前預留管線空間，讓新建工程完工後拉管線更加方便，避免再興土木，待前置工程完備，就會進行大面積加封刨鋪。

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  • 新竹市推路平專案，整合建案開挖申請次數，有效讓道路減少開挖，維護整平度，期許讓市民有感。（記者洪美秀攝）

    新竹市推路平專案，整合建案開挖申請次數，有效讓道路減少開挖，維護整平度，期許讓市民有感。（記者洪美秀攝）

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